Ушел из жизни тренер по греко-римской борьбе из Златоуста, который вырастил 15 мастеров спорта

В Златоусте (Челябинская область) ушел из жизни тренер по греко-римской борьбе Владимир Попов.

Администрация и управление по физической культуре и спорту Златоуста, коллектив спортивной школы № 3 выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти Владимира Попова.

«Талантливый человек, тренер с большой буквы за время своей работы приобщил и привил любовь к спортивной борьбе многим детям. За время своей работы подготовил 15 мастеров спорта, 67 кандидатов в мастера спорта, а также много талантливых спортсменов, победителей и призеров чемпионатов и первенства Челябинской области и Уральского федерального округа, России, СССР», - говорится в сообщении администрации Златоуста.

Борьба в Златоусте берет начало с 30 годов 20 века. В эти годы в городе был свой цирк и его часто посещали гастролирующие по стране цирковые коллективы. Второе отделение в цирке было отдано цирковым борцам с которыми могли потягаться силою с местными силачами. После Великой Отечественной войны в Златоуст снова стали приезжать цирковые борцы. Юрий Киселев будучи маленьким часто посещал цирковые представления, глядя на занятия борцов стал заниматься и сам. Возмужав, он стал принимать участие в схватках на ковре с такими знаменитыми борцами как: Плисуля, Арнаутов, Загоруйко. По возвращению с действительной службы он организовал секции греко-римской борьбы в Златоусте. Продолжил его дело Владимир Попов.

Редакция агентства «Урал-пресс-информ» выражает соболезнования родным и близким Владимира Попова.