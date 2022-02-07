Усть-катавский трамвай «отправили» в космос

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео с трамваем Усть-Катавского вагоностроительного завода, летящим в космосе.

На видео, предоставленным Дмитрием Рогозиным, трамвай из космоса спускается на рельсы.

«Наш Усть-Катавский вагоностроительный завод по итогам 2021 года увеличил объемы производства трамвайных вагонов на 62%. В течение года завод поставил трамвайные вагоны для Краснодара, Таганрога, Челябинска, Магнитогорска и Новокузнецка. Рост продаж остальной продукции - 127 %», - пишет Рогозин.

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Трамвайные вагоны производства УКВЗ не имеют аналогов на российском рынке по ряду параметров. Это современные технологичные трамваи удобные для водителя и пассажиров. Сегодня они успешно эксплуатируются в Краснодаре, Таганроге, Челябинске, Магнитогорске, Новокузнецке и других городах Российской Федерации и стран СНГ.

Рост продаж остальной продукции, такой как комплектующие, насосное и газорегулирующее оборудование составил порядка 127%. Ожидаемая выручка УКВЗ в 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом на 52%.

«Вопреки сложностям, с которыми столкнулось предприятие и экономика страны в целом в связи пандемией, на УКВЗ отмечен существенный рост заказов на гражданскую продукцию. Запросы рынка и рост заказов требуют от завода решений по переоснащению и модернизации производства, строительству новых цехов и вложению средств в современное программное обеспечение», — отметил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

За последние три года УКВЗ стабильно пополнял парки российских городов трамвайными вагонами высокого качества, максимально соответствующим транспортным реформам в городах России и учитывающим все современные требования пассажиров.