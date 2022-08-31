Утвержден календарь праздничных и выходных дней на 2023 год

Правительство Российской Федерации определило, как россияне будут отдыхать в 2023 году.

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году. Документ размещен на сайте кабмина и на официальном интернет-портале правовой информации.

Новогодние праздники продлятся девять дней - начнутся 31 декабря 2022 года и завершаться восьмого января 2023 года. Первый рабочий день будущего года – девятое января.

Напомним, в 2022 году продолжительность новогодних каникул была на один день больше - россияне отдыхали с 31 декабря 2021 года по девятое января 2022 года (завершающий день 2021 года выпал на пятницу и был признан официально выходным). В 2021 году новогодние каникулы продлились также десять дней - с первого по 10 января.

В 2023 году выходные дни – первое и восьмое января - совпадают с нерабочими праздничными днями. «Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, восьмое мая, соответственно», - пояснили в правительстве.

День защитников Отечества в 2023 году россияне будут отмечать четыре дня - с 23 по 26 февраля (с четверга по воскресенье).

Международный женский день в следующем году сможем праздновать только один день – восьмого марта (среда).

На первомайские каникулы в 2023 году отведено три выходных – с 29 апреля по первое мая (с субботы по понедельник).

День Победы будут отмечать четыре дня - с шестого мая по девятое мая (с субботы по вторник).

На День независимости России в 2022 году получится отдохнуть три дня – с 10 по 12 июня (с субботы по понедельник).

В ноябре россиян ожидают три выходных дня в связи с Днем народного единства – с четвертого по шестое ноября (субботы по понедельник).