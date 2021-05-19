Увеличилось количество вызовов на жалобы на запах газа от газобаллонных установок

С наступлением теплой погоды увеличилось количество вызовов аварийной службы компаний «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск» на запах газа от газобаллонных установок. В двух случаях с начала мая специалисты службы 04, например, вынуждены были эвакуировать газовые баллоны, у которых не перекрывался вентиль и была утечка газа, с территории участков СНТ «Авиатор-2» и СНТ «Искра».

Садоводы и дачники нередко для приготовления пищи используют плиты, работающие на сжиженном газе. При этом, как правило, газобаллонные установки эксплуатируются много лет без технического обслуживания специалистами, многие баллоны изношены и не проходили необходимое освидетельствование (оно делается не реже 1 раза в 2 года).

В связи с этим газовики напоминают: газовый баллон – источник повышенной опасности.

Чтобы не подвергать опасности жизнь, здоровье, благополучие, необходимо строго соблюдать правила пользования газобаллонными установками.

Заправка баллонов газом должна производиться только на специализированном газонаполнительном пункте, где баллоны проверяются на пригодность к эксплуатации, и есть оборудование для необходимого контроля уровня их наполнения. Категорически запрещается заполнять баллоны на автогазозаправочных станциях, не имеющих специального оборудования для таких видов работ и предназначенных для заправки газобаллонного оборудования автомобилей. В результате отсутствия контроля, баллон может быть заполнен больше 85 % от его объема, что запрещено. Сжиженный газ при нагреве расширяется, и может разорвать баллон.

Запрещается самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствующей заявки в специализированную организацию осуществлять замену порожних баллонов СУГ, а также подключать баллоны СУГ к бытовому газоиспользующему оборудованию.

Нельзя устанавливать баллоны с газом около отопительных приборов (не менее 1 метра от радиаторов отопления и печей, и не менее 5 метров от источников открытого огня).

Нельзя подвергать баллоны СУГ солнечному и иному тепловому воздействию.

Нельзя хранить запасные баллоны в жилых помещениях, на кухне, в подвалах, на балконах и лоджиях.

Нельзя оставлять без присмотра зажженные газовые плиты.

По окончании использования газа требуется перекрыть все краны на приборах и перед ними.

При запахе газа нельзя зажигать спички, курить, включать и выключать электроприборы, необходимо срочно вызывать аварийную бригаду со стационарного телефона по номеру 04, с мобильного – 104.

Аварийно-диспетчерские службы АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» работают круглосуточно, без перерывов и выходных дней.