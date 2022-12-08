В 12 школах Копейска отдельные классы переведены на дистант

В Копейске (Челябинская область) учащихся отдельных классов в 12 школах перевели на дистанционное обучение из-за подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Общегородской карантин в образовательных организациях пока вводить не планируют, сообщает администрация округа.

«В общей сложности 12 школ города перевели отдельные классы на дистант, - уточнили в мэрии. - В обычном режиме работают 11 общеобразовательных организаций».

Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в трех школах: № 2, №7 и №48. Как сообщил начальник управления образования Алексей Ангеловский, в школе № 2 на дистанционное обучение переведены 17 классов, в школе № 7 – 14 классов, в школе № 48 – 13 классов. В каждом из них более 20% учеников. При том в целом по каждой из школ не превышен 20-процентный порог.