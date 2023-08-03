В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду

В Челябинске девятого августа стартует последний (шестой) этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону.

Под отключение попадут 145 многоквартирных домов, 12 детских сада, 11 учебных и четыре лечебных учреждения в Тракторозаводском районе города, сообщает мэрия.

Максимальный срок отключения - две недели (до 23 августа). В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Напомним, первый этап гидравлических испытаний теплосетей в столице Южного Урала стартовал 16 мая.