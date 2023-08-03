03.08.2023
На челябинской улице Блюхера асфальт уложат уже до конца этой недели
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
На Зигальге будут изучать редких жужелиц
02.08.2023
Топилин: «Речи о полном запрете продажи алкоголя после 23:00 нет»
02.08.2023
Челябинский онколог переплыл самое глубокое озеро Башкирии
02.08.2023
В Аргаяшском районе автомобилист погиб при наезде на электроопору
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
24.07.2023
В Челябинске 927 домов отключат от горячей воды
06.07.2023
Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору
03.07.2023
Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили
30.06.2023
Четвертый этап опрессовки в Челябинске затронет три района
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023
Какая погода ждет южноуральцев в августе
31.07.2023