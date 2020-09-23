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В 2020 году 500 южноуральских ветеранов получат выплату на ремонт жилья и газификацию

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 15:31
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Автор: 
Любовь Юрина

В 2020 году порядка 500 ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременную материальную помощь на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования.

Напомним, по поручению губернатора Алексея Текслера с января 2020 года проиндексирован размер матпомощи ветеранам на ремонт и газификацию.

«С января 2020 года пособия на ремонт и газификацию получили порядка 300 человек, а всего в этом году ей воспользуются 495 южноуральцев», - пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. На эти цели в бюджете области предусмотрено 28,5 миллиона рублей.

На единовременную материальную помощь могут претендовать неработающие, одиноко проживающие ветераны Великой Отечественной войны и неработающие вдовы участников войны, погибших в военные годы. Кроме того, помощь могут получить супружеские пары пенсионеров, в которых один из супругов является ветераном Великой Отечественной войны.

На ремонт квартир в многоквартирных домах ветераны теперь получают единовременную помощь по 40 тысяч рублей (ранее – 15 тысяч), на текущий ремонт жилых помещений - с 66 тысяч (ранее - 25 тысяч рублей).

Размер материальной помощи на проведение капитального ремонта повышен со 100 тысяч до 107 тысяч рублей.

На подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования выделяют в четыре раза больше, чем в прошлом году, - 100 тысяч рублей (до этого года было 25 тысяч рублей).

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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