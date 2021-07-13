В 2021 году РМК высадила свыше 108 тысяч деревьев и цветов в рамках проекта «Озеленим наш дом»

Русская медная компания (АО «РМК») продолжает традиционную акцию «Озеленим наш дом». Более 108 тысяч зелёных насаждений появилось на территории промышленных площадок, прилегающих к ним заводских территорий, а также в городских и сельских парках. 93 тысяч цветов, 15 тысяч деревьев и 13 предприятий: таковы предварительные итоги акции. Высадки продолжатся вплоть до середины осени.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, одна из наиболее масштабных акций состоялась в Кыштыме: преобразились призаводская площадь и территория предприятия КМЭЗ. В этом сезоне заводчане уложили свыше 6,5 тысячи квадратных метров рулонных газонов, в ближайшее время появится живая изгородь из кустарников длиной более ста метров. На клумбах высажено почти две тысячи петуний, гортензий и других цветов.

Активное участие в высадках приняли волонтёры предприятий. На Новгородском металлургическом заводе, ОРМЕТ и Уралгидромеди акцию поддержали десятки работников. Начальники цехов, экологи и металлурги – волонтёры вместе озеленяли территорию своих заводов, готовили клумбы, устанавливали вазоны и садили цветы.

Акция «Озеленим наш дом» шагнула и за пределы промышленных площадок. Так, «Михеевский ГОК» высадил сотни деревьев в Варне, в парке имени Гагарина и на стадионе «Нива». Экологи предприятия также озеленили парк села Катенино и левый берег Катенинского водохранилища.

«Высадки деревьев под эгидой РМК в этом году приобрели более широкий масштаб. Помимо проекта «Озеленим наш дом», мы продолжили работу по лесовосстановлению. Совместно с районными лесничествами Михеевский и Томинский ГОКи высадили тысячи деревьев. РМК также впервые приняла участие в международной акции «Сад Памяти». Тысячи зелёных памятников появилось на территории 12-ти городов и сёл пяти регионов России: они высажены усилиями наших волонтёров», - прокомментировала Наталия Гончар, вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК.

С 2012-го года Русская медная компания направила на реализацию экологических проектов в территориях присутствия более 14 миллиардов рублей. Среди основных направлений – меры по минимизации воздействия производства на окружающую среду и обеспечение здоровья населения территорий присутствия.

СПРАВКА

РМК проводит акцию «Озеленим наш дом» с 2016-го года. За пять лет компания высадила около 478-ми тысяч деревьев и кустарников и более 387-ми тысяч цветов. Затраты на озеленение составили 34 миллиона рублей.

Компания также ведёт работу по лесовосстановлению. Общее количество деревьев, высаженных за последние пять лет, уже превысило 1,6 миллиона. Площадь, на которой выполнено лесовосстановление, составляет более 330-ти га: это сравнимо с площадью трёх сотен футбольных полей.