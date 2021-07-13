13.07.2021
Почти 450 южноуральцев, пострадавших от лесных пожаров, получили единовременную матпомощь
13.07.2021
В Карталинском районе уточнено число уничтоженных огнем домов и площадь лесов
13.07.2021
В Челябинской области справились с крупными природными пожарами
13.07.2021
В Челябинске в этом году для маленьких горожан построят десять садиков
13.07.2021
В челябинском зоопарке рысята познакомились со своим отцом Персеем. Событие запечатлели на видео
13.07.2021
В 2021 году РМК высадила свыше 108 тысяч деревьев и цветов в рамках проекта «Озеленим наш дом»
В 2021 году РМК высадила свыше 108 тысяч деревьев и цветов в рамках проекта «Озеленим наш дом»
02.07.2021
Победители «Метрошки» получат в подарок от РМК экскурсию на базу клуба «Зенит»
30.06.2021
Проект РМК «Помощь уже здесь» признали лучшим социальным проектом в России в 2021 году
29.06.2021
Более 25 тысяч деревьев высадили сотрудники РМК в рамках акции «Сад памяти»
27.06.2021
В 2021 году в «Саду памяти» Челябинской области высажено 412 тысяч деревьев
В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров
12.07.2021
Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»
12.07.2021
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
09.07.2021
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021