17.11.2022
Аферисты обучают южноуральцев «финансовой грамотности»
17.11.2022
Карен Даллакян приглашает челябинцев вместе отметить День черного кота
17.11.2022
Педофил из Златоуста отправился в колонию
17.11.2022
Новые ели на площади Революции три года будут находиться на гарантии
17.11.2022
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска не смог выйти из СИЗО
17.11.2022
В прямой трансляции пройдет челябинский «Марафон талантов» с участием Надежды Бабкиной
В 2022 году Челябинская область обновит парк школьных автобусов почти на 100 единиц
19.11.2021
В Челябинской области 22 муниципалитета получили 33 школьных автобуса
27.12.2018
Сегодня новые школьные автобусы разъехались по Челябинской области
30.10.2018
Челябинская область получит 8 новых школьных автобусов
14.02.2018
«ГЛОНАСС не для нас»: Как южноуральские чиновники наживаются на школьных автобусах
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022