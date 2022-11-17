В 2022 году Челябинская область обновит парк школьных автобусов почти на 100 единиц

В 2022 году Челябинская область продолжит обновление парка школьных автобусов – для региона будет закуплено за счет средств федерального бюджета 99 новых транспортных средств.

«В 2022 году за счет средств федерального бюджета в общеобразовательные организации Челябинской области будет поставлено 55 транспортных средств. Еще 44 (по информации Минпромторга РФ) запланированы к поставке дополнительно», - сообщили в министерстве образования и науки региона.

Также за счет средств областных субсидий в 2022 году приобретены 17 школьных автобусов.

В 2021 году муниципалитетами за счет средств субсидий приобретено 34 автобуса, их них 30 транспортных средств вместимостью не менее 22 мест и четыре школьных автобуса вместимостью не менее 12 мест.

За счет средств федерального бюджета в 2021 году в общеобразовательные организации Челябинской области поставлено 39 школьных автобусов. Это желтые традиционные автобусы марки ПАЗ (вместимостью 21-24 и 25-31 мест), а также мини-автобусы марки ГАЗ (на 13-20 мест).

В текущем учебном году в Челябинской области более 19 тысяч детей добираются до места учебы на школьных автобусах и обратно к месту проживания.

Ежедневно в рейс выходят 579 школьных автобусов. Все они технически оснащены, отвечают требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством. Перевозки осуществляются по 694 маршрутам.

Напомним, президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию поручил правительству обновить парк школьных автобусов в течение 2021–2024 годов.

В 2022 году правительство РФ выделило 10 миллиардов рублей на приобретение трех тысяч 20 школьных автобусов, большая часть из них будет направлена в сельские школы.

Как отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, в ноябре было принято решение направить дополнительно свыше семи миллиардов рублей из федерального бюджета на приобретение ещё не менее одной тысячи школьных автобусов и 900 скорых. В качестве единственных исполнителей будут определены российские автопроизводители.

Автомобили будут закуплены до конца 2022 года и уже в первом квартале 2023 года их должны будут доставить в регионы, уточнил премьер-министр.

В июле 2021 года из резервного фонда было выделено почти 10 миллиардов рублей на закупку четырех тысяч 187 школьных автобусов.