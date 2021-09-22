Челябинская область получит 39 новых школьных автобусов до конца 2021 года

До конца 2020 года в Челябинскую область поступят 39 новых школьных автобусов. Они закуплены за счет федерального бюджета и будут распределены между муниципалитетами региона согласно потребности.

Об этом сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки области.

На сегодняшний день на Южном Урале более 17,5 тысячи детей добираются до места учебы на школьных автобусах. В сентябре в рейс вышли 573 машины с надписью «Дети» и проблесковыми маячками. Это желтые традиционные автобусы марки ПАЗ (вместимостью 21-24, 25-31 мест), миниавтобусы марки ГАЗ (на 10-12 мест), автобусы «Форд Соллерс Елабуга» (вместимостью 21-24 мест).

«Подавляющее большинство этого автопарка - машины с годом выпуска менее 10 лет. И каждый год происходит активная замена тех, кто подошел к 10-летнему рубежу эксплуатации, - пояснили в минобрнауки. - Все транспортные средства соответствуют требованиям ГОСТ, оснащены навигационной системой АСН ГЛОНАСС, проблесковыми маячками и тахографами и стоят на особом учете у ГИБДД. Автобусы подлежат техосмотру каждые шесть месяцев со дня проведения первого технического осмотра».

В конце августа 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении школьных автобусов между субъектами РФ.

Согласно документа, Челябинская область получит шесть автобусов вместимостью 13-20 человек, 32 автобуса вместимостью 21-24 человека и один большой автобус, предназначенный для перевозки 25-31 школьника.

В минобрнауки уточнили, в Челябинской области обновление школьных автобусов ежегодно реализуется как счет средств федерального, так и областного и местных бюджетов. Оснащение новыми транспортными средствами осуществляется по потребности муниципалитетов.

Напомним, президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию поручил правительству обновить парк школьных автобусов в течение 2021–2024 годов.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, в июле из резервного фонда было выделено почти 10 миллиардов рублей на закупку школьных автобусов на 2021 год. Это позволит приобрести четыре тысячи 187 новых машин. Вся техника должна быть российского производства. Большинство автобусов будет направлено в сельские районы.

На сегодня уже поставлено чуть более 2,7 тысячи. До первого декабря 2021 года поставка этого года будет завершена, уточнили в кабмине.