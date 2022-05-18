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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион на выполнение
Транспорт
Транспорт
18.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

Челябинский театр приглашает на психологические тренинги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано пять человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

Челябинец избил семилетнюю дочь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

«Прорыв» отправлен в российскую армию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

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ЮУЖД
Общество
18.05.2022 18:31

В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано пять человек

Несоблюдение гражданами правил безопасности на железной дороге привело к пяти несчастным случаям в Челябинской области с начала 2022 года (за аналогичный период 2021 года травмировано 10 человек), из них со смертельным исходом четыре случая (в 2021 году – семь).

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, всего с начала 2022 года на ЮУЖД от наезда подвижного состава травмировано 13 человек, что на семь случаев меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них смертельные травмы получили 11 человек (в 2021 году – 16 человек).

Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом.

Случаев травмирования несовершеннолетних на объектах инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги с начала 2022 года не зафиксировано. За аналогичный период 2021 года было 3 случая травмирования несовершеннолетних с летальным исходом.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

В настоящее время правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД». Фильмы и ролики доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность – фильмы для скачивания».

ЮУЖД
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион на выполнение
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Транспорт
18.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 18 мая, состоялась церемония передачи южноуральской земли для памятной стелы красноармей
18.05.2022

Южноуральскую землю передадут для памятной стелы, которая будет установлена на территории «Невского пятачка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Паралимпийский чемпион навестил раненых бойцов и детей в луганском госпитале

16.05.2022 18:48

В Челябинской области активные участники голосования получат допфинансирование

16.05.2022 18:26

Калашников покинул пост руководителя постпредства Челябинской области при правительстве

16.05.2022 18:08

Во вторник в Челябинской области – дожди, грозы, низкое давление

16.05.2022 17:53

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая

16.05.2022 17:33

Первые заезды в детские лагеря Челябинской области начнутся 28 мая

16.05.2022 16:47

Мэрия Челябинска готовит к торгам «партию» недостроев

16.05.2022 16:45

Челябинский симфонический оркестр выступит в знаменитой Мариинке

16.05.2022 16:12

Россельхознадзор: Слон, за которого беспокоились жители Златоуста, в полном порядке

16.05.2022 15:53

Южноуральцев приглашают к опросу о качестве жизни

16.05.2022 15:41

Делись и распределяй: челябинцы могут делиться связью билайн с близкими и настраивать расходование пакетов интернета, минут и SMS

16.05.2022 15:37

В Челябинской области разрешили провести «Последние звонки» очно и с родителями

16.05.2022 15:19

Совет отцов провел патриотический сбор для «трудных подростков» и детей офицеров ЧВВАКУШа

16.05.2022 14:49

На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов

16.05.2022 14:40

В Челябинской области привили от клещевого энцефалита почти 20 тысяч детей

16.05.2022 14:37

Как Север-Алай дерево атаковал

16.05.2022 13:33

Минпросвещения рекомендует провести очно «Последние звонки» и Выпускные вечера в школах