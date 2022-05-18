В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано пять человек

Несоблюдение гражданами правил безопасности на железной дороге привело к пяти несчастным случаям в Челябинской области с начала 2022 года (за аналогичный период 2021 года травмировано 10 человек), из них со смертельным исходом четыре случая (в 2021 году – семь).

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, всего с начала 2022 года на ЮУЖД от наезда подвижного состава травмировано 13 человек, что на семь случаев меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них смертельные травмы получили 11 человек (в 2021 году – 16 человек).

Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом.

Случаев травмирования несовершеннолетних на объектах инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги с начала 2022 года не зафиксировано. За аналогичный период 2021 года было 3 случая травмирования несовершеннолетних с летальным исходом.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

В настоящее время правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД». Фильмы и ролики доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность – фильмы для скачивания».