В 2022 году в Челябинской области планируется создать три новых ООПТ

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Депутаты комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экологии и природопользованию на заседании 20 октября рассмотрели три вопроса.

Парламентарии заслушали информацию министерства экологии об исполнении Закона Челябинской области «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области».

На территории региона располагаются 157 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе два заповедника, три национальных парка, 20 государственных природных заказников, 128 памятников природы Челябинской области, один курорт регионального значения, три ООПТ местного значения. Общая площадь ООПТ составляет 882,845 тысячи гектаров или 9,97 процента от площади Челябинской области.

По словам Безрукова, ранее в области было 149 особо-охраняемых природных территорий, теперь – 142. «У нас количество особо охраняемых природных территорий в 2021 году уменьшилось. Но на это не надо обращать внимание. Площадь ООПТ увеличилась за счет объединения некоторых из них», - подчеркнул председатель комитета Михаил Махов.

Так, министерством экологии области в 2021 году созданы четыре памятника природы общей площадью 4,6 тысячи гектара (как раз за счет объединения некоторых ранее существующих): река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак (Кусинский и Саткинский муниципальные районы), река Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси (Усть-Катавский городской округ), Долина реки Тогузак (Варненский муниципальный район), озеро Еланчик (Миасский городской округ).

По словам Безрукова, вероятнее всего в будущем году будет проведена корректировка границ по Аю и Юрюзани. Это связано с тем, что в конце года будут приняты границы Челябинской области с Республикой Башкортостан. Уменьшение площади ООПТ не предполагается.

Установлены границы 13 памятников природы общей площадью 11,88 тысячи гектара, объявленных решениями Челябинского облисполкома.

В 2021 году проводятся комплексные экологические обследования озер: Тургояка, Большого Кисегача, Аракуля и прилегающих к ним территорий, выполняемые в целях создания ООПТ категории «природный парк».

На 2022 год планируется создание двух ООПТ категории «памятник природы» - Леоновские горы в Верхнеуральском муниципальном районе и Устиновские известняки в Миасском городском округе (сегодня также ведутся из обследования). Помимо этого, прорабатывается вопрос по третьему возможному ООПТ. Этот статус могут придать Ботаническому саду Челябинского государственного университета.

«Запланировано окончание всех работ, связанных с определением границ ООПТ и постановкой на кадастровый учет, регистрацией прав в общем реестре недвижимости в 2022 году», - отметил Михаил Махов. - Нужно продолжить создание новых ООПТ на территориях природных объектов и комплексов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение».

Совместно с областным государственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» обеспечивается охрана ООПТ регионального значения. Проведено шесть тысяч 117 рейдовых осмотров, в ходе которых выявлены нарушения и возбуждены две тысячи 948 административных дел. Наложены административные штрафы на сумму восемь миллионов 370 тысяч рублей, из них взысканы пять миллионов 159,9 тысячи рублей.

«Комитет также обратил внимание на проработку введения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, образующихся от посетителей, на территориях ООПТ регионального значения. Мы также считаем, что нужно обеспечить соблюдение баланса между мероприятиями по сохранению ООПТ и на развитие туристической и рекреационной привлекательности», - подчеркнул Михаил Махов.

Первый - о внесении изменений в закон «О пользовании недрами на территории Челябинской области». Законопроект подготовлен в целях приведения в соответствие регионального законодательства федеральному. В закон Российской Федерации «О недрах» были внесены изменения, которые вступят в силу с первого января 2022 года.

Поправки касаются перераспределения полномочий, пояснил председатель комитета Михаил Махов. Кроме того, внесенными изменениями уточнены ряд формулировок. Порядок оформления и переоформления лицензии на пользование участками недр местного значения будет теперь устанавливаться полномочным органом исполнительной власти субъекта РФ.

Органом исполнительной власти области будет создана комиссия, которая будет принимать решения о прекращении, приостановлении или осуществлении права пользования участками недр и ограничении такого права. Раньше в законе такого требования не было, но в практике было, что предварительно решение рассматривалось комиссией. Теперь это формализовано законом.

В части проведения аукционов предусмотрена электронная форма (с первого января 2022 года). Порядок будет определен правительством области.

Уточнены сроки пользования участками недр местного значения. Так, для добычи подземных вод установлен срок до 25 лет, для сбора минералогических и иных геологических коллекционных материалов – на срок до одного года.

Кроме того, на заседании рассмотрели информацию о выполнении рекомендаций, которые парламентарии комитета давали министерству экологии по наблюдению за состоянием некоторых водных объектов – озер Тургояк, Большой Кисегач, Аракуль, Светленькое, Горькое (Увельский район).

«Мы заслушали отчет министерства экологии, который представил заместитель министра Виталий Безруков. На сегодня наши рекомендации частично выполнены, частично нет, - рассказал по итогам заседания комитета Михаил Махов. – Мы настоятельно рекомендовали продолжить работу, усилить контрольно-надзорные мероприятия, направленные на сохранение этих уникальных объектов».

Автор: Любовь Юрина
ЗСО
Челябинск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Транспорт
20.10.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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19.10.2021 11:03

ММК снижает воздействие вредных и опасных факторов коксохимического производства

19.10.2021 10:57

В регионах появился суррогатный алкоголь

19.10.2021 10:57

Ночь искусств в Историческом музее Южного Урала украсят «Каменные холсты»

19.10.2021 10:23

Челябинскому депутату скостили срок

19.10.2021 10:06

Молодые металлурги ЧЦЗ преображают дворы Челябинска

19.10.2021 10:05

В Златоусте новый прокурор

19.10.2021 10:04

В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул

19.10.2021 10:01

В поселке Магнитогорска стараниями общественников детский школьный маршрут стал безопасным

19.10.2021 09:58

Челиндбанк упростил валютные операции для клиентов

19.10.2021 09:19

«ВТБ Кубок Кремля» стартовал в новом формате

18.10.2021 21:27

ВТБ Мобайл запустил тариф для пенсионеров за 149 рублей в месяц

18.10.2021 21:21

Анонсы событий и мероприятий на 19 октября

18.10.2021 16:40

В Челябинске скончалась ректор МИДИС

18.10.2021 15:47

В Копейске сжигают колонийский свинарник, где случилась вспышка африканской чумы

18.10.2021 15:37

В Челябинской области выросло число классов и групп, отправленных на карантин

18.10.2021 15:22

Студент ЮУрГУ создает программируемый комплекс для будущих радиотехников

18.10.2021 15:20

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено и дожди

18.10.2021 15:02

«Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения

18.10.2021 15:00

Златоуст принимает три больших ватерпольных турнира

18.10.2021 14:58

Извекова выпустили из СИЗО

18.10.2021 14:45

Извержение вулкана на Ла Пальме приобретает новые масштабы

18.10.2021 14:39

В Челябинской области – самый низкий в УрФО коллективный иммунитет от ковида

18.10.2021 13:49

Стартовал прием предложений от кандидатов в новый состав избиркома Челябинской области

18.10.2021 13:47

ММК успешно прошел проверку по стандарту альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

18.10.2021 13:42

Муниципалитетами Челябинской области, которые после проверки ОНФ не исправили недостатки в благоустройстве, займутся правоохранители

18.10.2021 12:47

Полицейские Челябинска устроили облаву на наркоманов

18.10.2021 12:24

В Челябинске четыре десятка бесхозных автомобилей ждут эвакуации на спецстоянку

18.10.2021 12:18

Челябинцы увольняются из-за низкой зарплаты и скуки

18.10.2021 12:06

Почти на тысячу российским матерям поднимут пособия

18.10.2021 12:05

Котова призвала дорожников и коммунальщиков выйти на уборку листьев

18.10.2021 11:45

В Челябинской области установлен новый максимум умерших от ковида жителей за неделю