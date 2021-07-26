В 33 дворах Челябинска закончили благоустройство по федеральной программе

В 33 дворах Челябинска завершено благоустройство, проводимое в этом году по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

Об этом сегодня, 26-го июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, общая готовность дворовых территорий, благоустраиваемых по программе ФСГС, составляет на данный момент 81 процент. Всего в 2021-м году в нее вошел 51 двор. Завершить работы планируется до первого сентября.

«Общественные пространства готовы на 85 процентов. Работы по их благоустройству планируем завершить до 15-го августа», - отметил Александр Астахов.

Напомним, в этом году современную городскую среду формируют – с помощью федеральных средств - на девяти общественных пространствах во всех районах столицы Южного Урала.