30.07.2021
Лучшим работникам ЮУЖД в Челябинской области вручили корпоративные и региональные награды
30.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 31 июля – первое августа
30.07.2021
Афиша мероприятий на 31 июля – первое августа
30.07.2021
Новые граффити появятся в 13 муниципалитетах Челябинской области
30.07.2021
В Челябинске на улице Цвиллинга ограничат движение автомобилей
30.07.2021
В суд направили дело водителя Lexus, который насмерть сбил челябинца
В августе пенсионеры Челябинской области получат выплату ко Дню пожилого человека
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021