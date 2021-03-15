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В больнице Челябинска эвакуировали пациентов и персонал из-за загоревшегося матраца

В Челябинской областной клинической больнице №2 Челябинска в одной из палат загорелся матрац. Оперативно были эвакуированы пациенты и медицинский персонал. Никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, в воскресенье, 14 марта, произошло небольшое задымление в одной из палат на втором этаже ОКБ №2.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, вечером на Центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в областной больнице №2.

Сотрудники больницы, не дожидаясь приезда пожарных оперативно начали предпринимать все необходимые меры. Уже через пять минут в больнице была организована эвакуация.

«В ходе разведки пожарные установили, что виновником переполоха стал матрац, загоревшийся в одной из палат», - сообщили в МЧС. Возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников пожарных. На этажах задымление не было.

Специалисты МЧС отмечают грамотные действия медицинского персонала больницы. «Грамотно действовали и представители объекта. Еще до прибытия подразделений на первый этаж здания самостоятельно эвакуировались 45 человек - 30 больных и 15 человек персонала», - отметили в ГУ МЧС области.

В результате ЧП никто из пациентов и медперсонала не пострадал. После проверка помещений медицинское учреждение приступило к работе в штатном режиме.

В причинах случившегося разбирается пожарная инспекция, добавили в минздраве.