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Фото: freepik.com

В будни челябинцы предпочитают сэндвичи с ветчиной и сырой, в выходные – сырники

«Пятёрочка Доставка» выяснила гастрономические предпочтения жителей больших городов

Готовая еда — хороший вариант для перекуса на работе или дома, когда некогда заниматься готовкой. Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» выяснили, какие блюда входят в ТОП самых популярных в больших городах, а также проследили, как меняются вкусы россиян в зависимости от сезона.

В основе исследования - данные по заказам, сделанным с начала года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Омске, Воронеже, Перми, Волгограде, Хабаровске и Владивостоке.

Зимой, весной и летом в тройку самых популярных блюд стабильно входит рисовая каша на молоке, которая в зависимости от сезона занимает первое, второе или третье места. Зимой самым востребованным блюдом оказался борщ с курицей. Замыкают зимнюю тройку блины с мясом. Весной лидерство также остаётся за борщом с курицей, второе место у рисовой каши на молоке, а третье — у плова с курицей. Летом ТОП возглавляет рисовая каша на молоке, за ней идут плов с курицей и салат «Оливье».

В городах предпочтения могут меняться, причём в зависимости не только от сезона, но и от будней и выходных. Например, у москвичей с понедельника по пятницу в ТОПе плов с курицей (его съели с начала года 24 тысячи порций), борщ с курицей (23 тысячи порций), салат «Оливье» в расфасовке 200 или 500 граммов (около 41 тысячи порций), рисовая каша на молоке (20 тысяч порций). В выходные жители столицы чаще выбирают борщ, а плов с курицей оказывается вторым по популярности.

Жители северной столицы России по будням больше предпочитают борщ. С начала года петербуржцы съели уже 12500 порций. Также в первой пятёрке блюд здесь оливье - 200 граммов (десять тысяч порций), онигири с тунцом (9500 порций), сэндвич с ветчиной (более девяти тысяч порций) и онигири «Калифорния» (8800 порций).

Среди любимых блюд жителей Петербурга в выходные - борщ с курицей, оливье, сэндвич с ветчиной, онигири с тунцом и жареные сырники.

Жители Челябинска по будням любят сэндвич с ветчиной и сыром (его с начала года съели 800 штук), куриную котлету с картофельным пюре (700 порций), сырники (около 700 порций), кашу рисовую на молоке (более 650 порций) и блины с мясом (почти 600 порций). В выходные на первом месте у челябинцев сырники, затем идут каша рисовая на молоке, блины с мясом, оливье и сэндвич с ветчиной и сыром. Все три сезона третье место по популярности удерживает рисовая каша. Первые два места зимой занимают сырники и блины с мясом, весной — оливье и сэндвич с ветчиной и сыром, а летом — сэндвичи с копчёной курицей и с ветчиной и сыром.

В Екатеринбурге в рабочие дни наиболее популярны сырники (их съели 1500 порций), каша рисовая на молоке (1400 порций), сэндвич с ветчиной (1300 порций), куриная котлета с картофельным пюре (900 порций) и оливье (850 порций). В выходные картина меняется: на первом месте - сэндвич с ветчиной, далее идут сырники, каша рисовая на молоке, куриная котлета с пюре и блины с мясом. Во всех трёх сезонах в тройку лидеров по популярности на Урале вошли сырники, сэндвич с ветчиной и каша рисовая на молоке, причём зимой на первом месте были сырники, весной — сэндвич, а летом — каша.

В Казани в будни пользуются спросом шаурма с копчёной курицей (её с начала года съели 2150 штук), чикен-ролл с соусом (более 1500 штук), оливье (1400 порций), паста карбонара (более 1100 порций) и блины с мясом (1100 порций). По выходным жители столицы Татарстана предпочитают те же шаурму, чикен-ролл и оливье, а на четвертое-пятое места выходят соответственно салат «Дальневосточный» из морской капусты и каша рисовая на молоке. Зимой здесь были популярны шаурма с копчёной курицей, сырники и блины с мясом, весной — шаурма с копчёной курицей, чикен-ролл и оливье, а летом — чикен-ролл, оливье и паста карбонара.

Первые два места в списке любимых блюд жителей Новосибирска занимают бутерброды — «Классика» с ветчиной, сыром и майонезом (их в столице Сибири съели 1700 штук) и «Дуэт» с ветчиной, сливочным сыром, луком и двумя соусами (1400 штук). За ними идут блины с мясом (1000 порций), сырники (900 порций) и плов с курицей (850 порций). В выходные список лидеров тот же. Сезонные пристрастия новосибирцев тоже не сильно меняются: первые два места зимой, весной и летом у бутербродов, на третьем зимой и весной блины с мясом, а летом - плов с курицей.

Нижегородцы так же, как и казанцы, часто едят шаурму с копчёной курицей (1400 штук с начала года). Но в остальном их пристрастия отличаются: на втором месте паста карбонара (более 700 порций), далее идут блины с мясом (около 700 порций), каша рисовая на молоке (600 порций) и паста болоньезе (более 500 порций). В выходные список любимых блюд жителей Нижнего Новгорода остаётся таким же. На протяжении всех трёх сезонов самым востребованным блюдом была шаурма. Второе и третье места зимой заняли блины с мясом и сырники, весной — паста карбонара и плов с курицей, а летом — сэндвич с ветчиной и паста карбонара.

Самое популярное по будням блюдо в Самаре — шаурма с копчёной курицей, её съели уже 1600 штук. Следом идут салат из моркови (более 800 порций), сырники (почти 800 порций), рисовая каша (почти 700 порций) и чикен-ролл (более 650 штук). В выходные чикен-ролл поднимается на третье место, сдвигая сырники и кашу на одну строку вниз. Зимой и весной в Самаре популярны шаурма с копчёной курицей, сырники и чикен-ролл, а летом на третье место выходит сэндвич с ветчиной.

В Уфе тоже любят шаурму с копчёной курицей, там её съели почти 1000 штук. Далее идут блины с мясом (около 500 порций), сэндвич с ветчиной (400 порций), салаты «Сельдь под шубой» (более 330 порций) и оливье (более 300 порций). В выходные список любимых блюд жителей столицы Башкирии несколько меняется: на первом месте так же шаурма и блины, а за ними идут куриный шницель с картофелем, оливье и сэндвич с ветчиной. Шаурма на первом месте у уфимцев все три сезона, бронзу и серебро зимой взяли сэндвич с ветчиной и сырники, весной — оливье и блины с мясом, летом — сэндвич с ветчиной и плов с курицей.

У жителей Ростова-на-Дону шаурма с копчёной курицей тоже пользуется спросом (более 900 штук за семь месяцев). Кроме неё, на Дону любят сырники (850 порций), блины с мясом (почти 700 порций), салаты «Морковь по-корейски» (650 порций) и «Свекла в майонезном маринаде» (более 550 порций). По выходным ростовчане предпочитают сырники, шаурму, блины с мясом, сэндвичи с ветчиной и бургеры с говядиной. Сезонные тройки лидеров не очень различаются: зимой это блины, сэндвич с ветчиной и сырники, весной — шаурма, сырники и блины с мясом, летом — сэндвич с ветчиной, шаурма и сырники.

Вкусы краснодарцев заметно отличаются от соседей. В будни у них наиболее популярны клаб-сэндвич с курицей (1200 порций), сырники (почти 850 порций), салат с копчёным мясом (более 650 порций), шаурма (650 порций) и рисовая каша на молоке (600 порций). В выходные фавориты жителей столицы Кубани так же клаб-сэндвич и сырники, за ними идут шаурма, салат с копчёным мясом и плов с курицей. Клаб-сэндвич и сырники занимают первое-второе места все три сезона, зимой «бронза» у блинов с мясом, летом — у шаурмы.

В Омске лидером спроса в будни оказался салат с копчёным мясом, его съели больше 450 порций. За ним идут плов с курицей (350 порций), сырники (около 300 порций), салаты «Сельдь под шубой» (более 230 порций) и «Оливье» (220 порций). В выходные омичи предпочитают салат с копчёным мясом, сырники, плов с курицей, сельдь под шубой и ленивые голубцы с картофельным пюре. Зимой и весной в первой тройке наиболее популярных в Омске блюд были салат с копчёным мясом, плов и сырники, а летом вместо сырников на третьем месте оказалась сельдь под шубой.

Самым любимым блюдом жителей Воронежа в будни оказалось куриное мясо по-французски с картофелем — его с начала года съели почти 1400 порций. За ним идут комплексный обед (куриные отбивные с картофелем, салат оливье, хлеб) (1350 порций), сырники (около 1350 порций), салаты «Крабовый» (1340 порций) и оливье (более 1150 порций). Лидерами спроса в выходные стали сырники, рисовая каша на молоке, салаты «Крабовый» и оливье, а также борщ с говядиной. Зимой наиболее популярны были борщ с говядиной, комплексный обед и сырники, весной — сырники, борщ и куриное мясо по-французски с картофелем, а летом — салат «Крабовый», куриное мясо по-французски с картофелем и сырники.

У пермяков на первом месте в будни сырники, их съели уже почти 700 порций. Следом идут бургер с говядиной (около 600 штук), салат с копчёным мясом (более 450 порций), блины с мясом (более 400 порций) и паста карбонара (400 порций). В выходные сырники и бургер сохраняют лидирующие позиции, за ними идут блины с мясом, салат с копчёным мясом и рисовая каша на молоке. Лидируют сырники и во всех трёх сезонных тройках любимых блюд жителей Перми. Зимой компанию им составили бургер с говядиной и блины с мясом, весной — сэндвич с курицей и паста карбонара, летом — рисовая каша на молоке и бургер с говядиной.

В Волгограде самыми популярными блюдами оказались шаурма с копчёной курицей (её съели более 550 штук), квашеная капуста (350 порций), бургер с говядиной (около 350 штук), сырники (330 порций) и сэндвич с ветчиной (300 порций). В выходные лидером остаётся шаурма, за ней идут сырники, бургер, блины с мясом и паста болоньезе. Зимой волгоградцы активнее всего ели сэндвичи с ветчиной, салат «Морковь по-корейски» и блины с мясом, весной — шаурму, бургеры и сырники, а летом — шаурму, сэндвич с ветчиной и сырники.

На Дальний Восток сервис «Пятёрочка Доставка» пришёл только весной, поэтому данные по двум последним городам охватывают лишь весну и лето.

В Хабаровске самыми популярными блюдами стали салат «Цезарь» (более 750 порций), свиная отбивная с картофельным пюре (более 550 порций), печёночный тор (более 500 порций), драники картофельные (почти 450 порций) и винегрет (400 порций). В выходные на первом месте оказался печёночный торт, далее идут свиная отбивная с пюре, драники, блины с ветчиной и сыром и салат «Цезарь». Весной в лидерах были отбивная с пюре, «Цезарь» и тефтели с макаронами, летом — «Цезарь», печёночный торт и отбивная с пюре.

У жителей Владивостока также популярен «Цезарь» (более 300 порций), за ним идут корейское блюдо пян-се — паровой пирожок с капустно-мясной начинкой (300 порций), сэндвич с ветчиной и сыром (270 порций), куриный шницель с картофельным пюре (более 200 порций) и ролл «Цезарь» (200 порций). В выходные пян-се занимает первое место, далее следуют сэндвич с ветчиной и сыром, плов с курицей, куриный шницель с пюре и куриная котлета с гречкой. И весной, и летом в тройке лидеров пян-се, салат «Цезарь» и сэндвич с ветчиной и сыром, но весной на первом месте пирожки, а летом — салат.

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17.08.2023 00:18

В Челябинской области 17 августа – жара, местами дожди и грозы

16.08.2023 20:58

Вице-премьер доложила президенту о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале

16.08.2023 19:33

Дорожный ремонт в Челябинске обещают завершить в срок

16.08.2023 19:07

ФСБ пресекла попытку проникновения украинской ДРГ на территорию Брянской области

16.08.2023 18:37

Губернатор встретился с южноуральскими медиками, работающими в Волновахе

16.08.2023 18:29

Полицейские Челябинска выявили нарушения в деятельности пивнушки на Зальцмана

16.08.2023 18:12

Общественные территории Ленинского района Челябинска защитят от клещей

16.08.2023 17:57

Мэрия Челябинска сделала заявление по ситуации с земельными участками в районе Лесопарковой

16.08.2023 17:52

В Челябинске ограничили движение по улице Кирова

16.08.2023 17:43

В Минэкологии объяснили причины появления дымки в ряде городов Челябинской области

16.08.2023 17:40

В Челябинске отключат светофоры на пяти перекрестках

16.08.2023 17:29

Все «лучшее» детям: в садики Челябинска поступило фальсифицированное масло

16.08.2023 17:26

Челябинский суд рассматривает дела директора «Флагмана»

16.08.2023 17:20

Выставка «Русская солонка» завершает свою работу

16.08.2023 16:59

Материалы в отношении чиновника мэрии Златоуста переданы в суд

16.08.2023 16:47

В Челябинской области за полгода умер 61 грудничок

16.08.2023 16:42

В Челябинской области растет ценность семьи

16.08.2023 16:17

Рядом со Снежинском пройдет юбилейный «Листопад»

16.08.2023 16:07

НМУ в шести городах Челябинской области сохранятся до вечера пятницы

16.08.2023 14:24

Россети: Все работы вблизи энергообъектов необходимо согласовывать

16.08.2023 14:23

В Челябинске 9 октября впервые -Легенды Блюза с оркестром. Blues Doctors

16.08.2023 14:02

Предприятие Челябинской области закупило для скотины кукурузу с опасным токсином

16.08.2023 13:47

В Магнитогорске колодец рядом со спортшколой уже не первый раз «теряет» крышку

16.08.2023 13:40

В лесах на юге Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность

16.08.2023 13:22

Ко дню города у чуриловцев появится своя благоустроенная набережная

16.08.2023 13:02

Бывшего директора челябинского «Геоцентра» обвинили в превышении полномочий

16.08.2023 12:28

Первого сентября в Челябинской области откроют два новых «Кванториума» и IT-куб

16.08.2023 12:13

Прокурором Еткульского района назначен Сергей Сараев

16.08.2023 11:58

Девять компаний будут комплексно развивать 26 гектаров территории Калининского района

16.08.2023 10:59

Каслинцы устали жить с навозными мухами и гнилыми трубами и пожаловались губернатору

16.08.2023 10:46

Жара в Челябинской области продержится до воскресенья

16.08.2023 10:06

Рыбак из Сосновского района утонул в озере Малый Кисегач

16.08.2023 10:06

Спецборт доставил в Москву 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

16.08.2023 09:49

В Челябинске ищут тех, кто «присмотрит» за строительством нового участка Комсомольского проспекта

16.08.2023 09:36

Челябинец Юрий Гагарин с передовой поблагодарил земляков за помощь бойцам

16.08.2023 09:31

Пресечена атака ВСУ тремя беспилотниками по объектам в Калужской области

16.08.2023 09:16

Манипуляции властей с участками Челябинского городского бора вылились в уголовное дело

15.08.2023 19:57

В Челябинской области 16 августа – жара, местами дожди

15.08.2023 18:19

Банк России повысил размер ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов

15.08.2023 18:15

В Челябинске на подготовку к отопительному сезону потратят больше миллиарда

15.08.2023 17:45

В Челябинск съехались лучшие горноспасатели России

15.08.2023 17:41

Анонсы событий и мероприятий на 16 августа (18+)

15.08.2023 17:38

Участники «Марафона здоровья» в Челябинске сдали нормы ГТО

15.08.2023 17:38

На Свердловском проспекте и улице Работниц в Челябинске закроют движение

15.08.2023 17:08

В общественном транспорте Челябинска отменена плата за провоз сложенного самоката

15.08.2023 17:06

Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 35

15.08.2023 17:01

Прокладка кабельной линии повлияет на движение транспорта по Свердловскому тракту

15.08.2023 16:48

В маршрутках Челябинской агломерации дорожает проезд

15.08.2023 16:45

Отнести новорожденную девочку на помойку челябинскому бомжу велела ее собственная мать

15.08.2023 16:42

Новый сквер Металлургического района полюбился челябинцам

15.08.2023 16:38

В Челябинске в районе депо по улице Первой Пятилетки ограничат движение

15.08.2023 16:36

«Страна городов» насчитывает уже 33 населенных участка

15.08.2023 16:26

Предотвращена попытка прорыва украинских диверсантов на территорию Брянской области

15.08.2023 16:07

Челябинец украл велосипед из подъезда

15.08.2023 15:54

«Ночь заводов» в Челябинске посетили 200 человек

15.08.2023 15:37

Алексей Текслер: «Мы и дальше будем помогать Ясиноватой»

15.08.2023 15:26

Челябинск стал лидером в стране по темпам роста цен на квартиры

15.08.2023 14:44

Кубок России по баскетболу 3х3 пройдет в Челябинске

15.08.2023 13:20

Перевозчиков Челябинской агломерации оштрафовали почти на 650 тысяч рублей

15.08.2023 12:44

Реклама на колесах: челябинцы пожаловались Народному фронту на машину с красным мухомором

15.08.2023 12:41

Законопроект о возврате прямых выборов мэров внесли в Заксобрание депутаты-справедливороссы

15.08.2023 11:51

Алексей Текслер: «Челябинская область делает все для восстановления мирной жизни на территории Донбасса»

15.08.2023 11:17

Власти Челябинской области приобрели шесть комплектов блокираторов дронов

15.08.2023 11:14

Напугавшие общественников стоки в Челябинском бору, предположительно, являются дождевой водой

15.08.2023 10:33

На стройконтроль капремонта по улице Вандышева Челябинск готов потратить 1,2 миллиона рублей

15.08.2023 09:40

В Челябинске ограничат движение транспорта по улице Цвиллинга

15.08.2023 09:39

Число погибших от взрыва на заправке в Махачкале выросло до 27, пострадавших - 102

15.08.2023 08:51

Сергей Антипов: Красивый и современный район мы создаем вместе с жителями

15.08.2023 02:55

Под Магнитогорском прошли мини-олимпийские игры

15.08.2023 02:45

Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 12, пострадавших – до 50 человек

15.08.2023 02:12

В автосервисе на трассе у Махачкалы произошел взрыв, огонь перекинулся на АЗС

15.08.2023 01:28

Содержание сероводорода в воздухе Челябинска почти в четыре раза превышает норму

14.08.2023 19:49

Анонсы событий и мероприятий на 15 августа (18+)

14.08.2023 19:36

В шести городах Челябинской области на двое суток установятся НМУ

14.08.2023 18:54

Во вторник в Челябинской области – жара, местами дожди

14.08.2023 18:30

Российский МиГ-29 не позволил нарушить границу самолету ВВС Норвегии

14.08.2023 17:27

В Челябинске окончено благоустройство пешеходной зоны по улице Свободы

14.08.2023 17:09

В Белгороде 10-летняя девочка пострадала в результате атаки беспилотника

14.08.2023 16:35

Курчатовский район станет чище и светлее

14.08.2023 16:26

Мастерство обслуживания стиральной машины: справляемся с жесткой водой и выбором порошка

14.08.2023 16:24

Южноуральские боксёры пробиваются в мировой топ

14.08.2023 16:03

Пресечена новая попытка атаки беспилотниками на объекты в Белгородской области