В Центральном районе Челябинска испытывают теплоносители – горячая вода может временно исчезнуть

В Челябинске сегодня, 13 апреля, стартовал второй этап испытаний на максимальную температуру теплоносителя.

Испытания пройдут в Центральном районе с шести утра до восьми вечера. Всего в контур второго этапа испытаний попадает 72 многоквартирных жилых дома.

В тех, что не оснащены автоматическими регуляторами температуры, будет временно отключено горячее водоснабжение. Кроме того, в дни испытаний будет прекращено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения (в контуре испытаний).

Энергетики поясняют, что в случае некорректной работы внутридомового теплофикационного оборудования жилых домов в кранах возможно повышение температуры горячей воды.

«Рекомендуем челябинцам проявить аккуратность - включать холодную воду и постепенно добавлять горячую. Обязательно озвучьте это правило близким, знакомым и особенно детям», - отмечают в «УСТЭК-Челябинск».

В случаях повреждения внутридомовых систем теплопотребления в квартирах и жилых домах горожанам следует обращаться в управляющую компанию.

Во время проведения проверок челябинцам и гостям города необходимо строго соблюдать правила безопасности вблизи теплосетевых объектов, не приближаться к местам парения или выхода воды из-под земли на поверхность, если есть ограждение - не пытаться проникнуть за него, не проходить и не проезжать через затопленную зону.

«Если вы увидели возможное место повреждения тепловых сетей, предупредите прохожих об опасности и обязательно позвоните по телефону оперативно-диспетчерской службы АО «УСТЭК-Челябинск»: 246-40-00», - подчеркивают энергетики.

Проверки утверждены в Сводном годовом плане ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Челябинска на 2023 год и согласованы с администрацией города. Они являются обязательными и проводятся раз в пять лет в конце отопительного периода. АО «УСТЭК-Челябинск» проводит их согласно требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Теплоэнергетики просят горожан отнестись с пониманием к выполняемым работам: проведение испытаний и устранение дефектов на изношенных тепловых сетях позволят в последующие отопительные периоды работать с максимальной нагрузкой, обеспечивая качественное теплоснабжение потребителей.