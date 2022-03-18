В центре Челябинска будет ограничено движение

Сегодня, 18 марта, в связи с проведением массовых мероприятий на площади Революции, посвященных воссоединению Крыма с Россией, в центре города будет ограничено движение.

Как сообщили вы ГИБДД Челябинска, вводятся временные ограничения движения в период с 16 до 22 часов на участке проспекта Ленина от улицы Цвиллинга до Красной, а также по улице Воровского – от улицы Тимирязева до проспекта Ленина.

Движение городских муниципальных автобусов и троллейбусов будет осуществляться в обычном режиме (кроме маршруток).

Жителей и гостей города просьба отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее планировать маршрут движения и места парковки транспорта.

Напомним, Челябинск 18-го марта отметит воссоединение Крыма с Россией.

Дружественная акция патриотического движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» пройдет на площади Революции с пяти до шести часов вечера. Здесь участники события растянут баннеры «Zа Донецк», «Zа Крым», «Zа Луганск» и флаги Донецкой и Луганской Народных Республик и Российской Федерации.

Добавим, ранее пресс-служба ГИБДД сообщала, что в связи с проведением массовых мероприятий, который пройдут в парке Гагарина также будут введены ограничения движения в период с 7 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по улице Коммуны от улицы Энгельса до 2-ого Институтского переулка, по улице Энтузиастов от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Ограничения также коснутся 1-й и 2-й Институтские переулки.