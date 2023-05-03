В центре Челябинска четвертого мая перекроют движение на время репетиции Парада Победы

В центре Челябинска завтра, четвертого мая, в период с 15 до 19 часов в связи с репетицией Парада Победы ограничат движение транспорта.

Как сообщили в городской ГИБДД, в этот промежуток времени автомобили не смогут ездить по проспекту Ленина - на участке от Красной до Свободы; по Воровского - от проспекта Ленина до Тимирязева; по Елькина - от Тимирязева до Воровского; по Цвиллинга - от Карла Маркса до Тимирязева; по Тимирязева - от Елькина до Цвиллинга.

В данный период времени транспорт сможет передвигаться только по прилегающим улицам.

Водителей просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заранее планировать свой маршрут в объезд закрытых участков.