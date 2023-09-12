В центре Челябинска продлили ограничение движения

В Челябинске до 20 часов 14 сентября продлили ограничение движения по Свердловскому проспекту, в районе домов №39-41, и закрытие движение по улицам Полковой и Работниц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, на Свердловском проспекте и улице Работниц движение было закрыто 16 августа.

Закончить проводимые на вышеназванных объектах работы в изначально запланированные сроки не получилось из-за неблагоприятных погодных условий последней недели, сильных и затяжных дождей.

АО «УСТЭК-Челябинск» просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям и по возможности объезжать участки, на которых проводятся работы по восстановлению нарушенного при ремонте тепловых сетей благоустройства.