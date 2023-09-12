12.09.2023
В центре Челябинска продлили ограничение движения
12.09.2023
Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов летчикам, посадившим лайнер в поле.
12.09.2023
Новую кормушку для белок установили в парке Пушкина
12.09.2023
На обновленной улице Агалакова в Челябинске высадят почти пять тысяч кустов сирени
12.09.2023
Минсельхоз объявил масштабный фотоконкурс
12.09.2023
В Миассе потерянный мамой 50-летний сын «проспал» вскрытие двери спасателями
В центре Челябинска продлили ограничение движения
11.09.2023
Перекресток Свердловского проспекта и Труда в Челябинске закрывают для транспорта
11.09.2023
Движение на путепроводе «Челябинск – Главный» ограничили до 26 сентября
11.09.2023
В Челябинске закроют движение по проезду к улице Енисейской
25.08.2023
Движение по проспекту Победы в Челябинске ограничат на две недели
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023