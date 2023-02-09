В Чебаркуле подстанции, снабжающие электричеством целый город, бесхозные

В городе Чебаркуль (Челябинская область) 34 электроподстанции, которые сегодня снабжают электричеством практически целый город, из-за ликвидации держателя этого имущества остались бесхозными. Их выставили на торги.

В качестве заинтересованного лица в суде заявлена администрация Чебаркульского городского округа. По словам арбитражного управляющего, назначенного судом ликвидатором, далеко не праздным является вопрос о том, кто через торги выкупит актив, снабжающий электроэнергией целый город.

Из документов, представленных в суд, следует, что еще в сентябре 2011 учредителями общества «УралКраз» и администрацией Чебаркульского городского округа было принято решение о создании ОАО «Система» с уставным капиталом 60 млн. рублей.

Передаточным актом от 11 октября 2012 подтверждена передача УМС Чебаркульского городского округа обществу «Система» на баланс трансформаторных подстанций рыночной стоимостью более 12 млн. рублей. Решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа IV созыва от 07 февраля 2012 №336 утвержден окончательный перечень внесения в качестве вклада в уставный капитал создаваемого общества объектов электросетевого хозяйства. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ОАО «Система» было зарегистрировано в налоговом органе за ОГРН 111742000818.

И всё бы ничего, но… С иском в арбитражный суд к МИФНС России №23 по Челябинской области, ОАО «Система» обратился один из учредителей общества «УралКраз» Виктор Орешкин.

В заявлении Орешкин указал, что в декабре 2013 года получил выписку из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «Система», из которой узнал, что с участием общества «УралКраз» было учреждено вышеуказанное открытое акционерное общество. Своего согласия на учреждение данного общества Орешкин не давал, участия в общем собрании общества «УралКраз» не принимал.

Первая инстанция - Арбитражный суд Челябинской области - в удовлетворении иска отказала, однако после подачи жалобы Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в декабре 2016 года иск Виктора Орешкина удовлетворил, признал решение о государственной регистрации Межрайонной ИФНС России № 5 по Челябинской области о регистрации (госрегистрационный номер 1117420000818 от 13.10.2011) ОАО «Система» недействительным

Только в 2019 году(!!!) Управление муниципальной собственности администрации Чебаркульского городского округа подало заявление в Арбитражный суд Челябинской области о распределении обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица – ОАО «Система».

На сегодняшний день торги продолжаются, и на балансе ликвидированного предприятия до сих пор «висит» 34 электроподстанции, которые снабжают электричеством практически весь Чебаркуль. По мнению арбитражного управляющего ОАО «Система» ситуация крайне непростая.

Отмечу, что вопрос стоит об энергопотреблении практически целого города, а эти подстанции сейчас, по сути, принадлежат отсутствующему лицу, за них никто не отвечает, - комментирует ситуацию арбитражный управляющий ОАО «Система» Евгений Яковенко. – Поэтому город должен быть заинтересован, чтобы активы как можно скорее перешли в надежные руки.