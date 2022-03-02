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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Чебаркуле сотрудники ЮУЖД провели для детей урок безопасности на железной дороге

Сегодня, второго марта, железнодорожники Южно-Уральской магистрали встретились с учащимися Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Чебаркуль, Челябинская область) и рассказали о правилах безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре. Центр расположен рядом с железной дорогой, и знание правил необходимо каждому воспитаннику.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, железнодорожники с детьми провели беседу о том, где можно переходить через пути и как вести себя на платформе, показали видеоролик о безопасности на железнодорожной инфраструктуре, закрепили знания – провели викторину, раздали памятки и тематические сувениры. Для ребят была также организована экскурсия  в здании железнодорожного вокзала и на платформе.

В ходе экскурсии детям объяснили, что нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов, а также напомнили, что прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону, надетый капюшон снижают бдительность.

ФОТО: ЮУЖД

ЮУЖД
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02.03.2022

В Челябинске представители религии и власти обсудили инструменты профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде
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  • 237-15-35
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28.02.2022 16:29

В Челябинске вновь возникла проблема с канализационными люками

28.02.2022 16:04

Челябинцев просят не выходить на лед

28.02.2022 16:00

Интерес россиян и иностранных граждан к Челябинской области растет

28.02.2022 16:00

В Челябинской области на треть сократилось число школ на карантине по ОРВИ

28.02.2022 15:23

Алексей Текслер отменил отпуска для руководства органов исполнительной власти, ЗСО и глав

28.02.2022 15:13

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