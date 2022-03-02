В Чебаркуле сотрудники ЮУЖД провели для детей урок безопасности на железной дороге

Сегодня, второго марта, железнодорожники Южно-Уральской магистрали встретились с учащимися Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Чебаркуль, Челябинская область) и рассказали о правилах безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре. Центр расположен рядом с железной дорогой, и знание правил необходимо каждому воспитаннику.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, железнодорожники с детьми провели беседу о том, где можно переходить через пути и как вести себя на платформе, показали видеоролик о безопасности на железнодорожной инфраструктуре, закрепили знания – провели викторину, раздали памятки и тематические сувениры. Для ребят была также организована экскурсия в здании железнодорожного вокзала и на платформе.

В ходе экскурсии детям объяснили, что нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов, а также напомнили, что прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону, надетый капюшон снижают бдительность.

ФОТО: ЮУЖД