02.03.2022
В Челябинске спасли собаку, которая оказалась на льдине
02.03.2022
«Солнечная долина» - центр равных возможностей
02.03.2022
Магнитогорцев приглашают высказаться за обновление скверов
02.03.2022
В Чебаркуле сотрудники ЮУЖД провели для детей урок безопасности на железной дороге
02.03.2022
Аэропорт Челябинска приостанавливает обслуживание пассажиров по картам Priority Pass и Lounge Ke
02.03.2022
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
В Чебаркуле сотрудники ЮУЖД провели для детей урок безопасности на железной дороге
25.02.2022
Более шести тысяч человек воспользовались видеотерминалами на ЮУЖД
22.02.2022
ЮУЖД напоминает водителям о соблюдении правил пересечения железнодорожных переездов
21.02.2022
В 2022 году РЖД вложит более 257 млн рублей в реконструкцию контактной сети Петропавловского отделения ЮУЖД
16.02.2022
На ЮУЖД изменят расписание электричек на 23 февраля
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022