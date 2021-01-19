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В Чебаркуле жилой дом превратился в ледяную пещеру

Активисты Общероссийского народного фронта в Челябинской области обратились в прокуратуру региона с просьбой вмешаться в ситуацию жителей опасного общежития в Чебаркуле. Аварийный жилой дом, который мэрия должна была давно расселить, превратился в ледяную пещеру

Общественники просят помочь людям разрешить в судебном порядке многолетний спор с администрацией Чебаркуля, которая не спешит с расселением жильцов. Находиться в нем опасно для жизни.

Речь идет о доме, расположенном по улице Электростальской, 7. Фундамент сыпется, в полу и потолках зияют дыры, проводка сожжена, из гнилых труб в подвале течет вода. Из-за постоянной сырости неизменные соседи жильцов – крысы и насекомые. В сезон дождей общежитие топит насквозь – с последнего этажа по первый. А с приходом холодов здание вымерзло настолько, что напоминает ледяную пещеру.

«Здание было построено в 1968 году, здесь никогда не было ремонта. Экспертиза, проведенная чебаркульской администрацией, показала, что здание якобы пригодно для проживания. Жильцы собрали средства и провели независимую экспертизу, которая опровергает это утверждение. Износ несущих конструкций составляет 77%, общий износ здания – 74,37%», – рассказала собственница комнаты в общежитии на улице Электростальской Марина Исламова.

После череды скандалов чиновники Чебаркуля провели обследование дома и постановили, что вместо переселения здесь целесообразно сделать капитальный ремонт. Однако, по данным независимой экспертизы, восстановить строительные конструкции исследуемого жилого дома до работоспособного состояния при помощи капитального ремонта невозможно.