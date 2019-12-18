В Челябинск не пустят большегрузный транспорт
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Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 10:48

В предновогодние дни будет ограничено движение большегрузного автотранспорта и автомобилей габаритной спецтехники грузоподъемностью свыше 10 тонн в областном центре. Это связано с увеличением количества транспортных средств на улицах Челябинска в период подготовки населения области к Новому году.

Ограничение передвижения большегрузного транспорта в Челябинске вводится с 23 по 31 декабря с 06.00 до 22.00 часов.

В указанный период будет ограничен въезд данных транспортных средств на территорию города, кроме того большегрузный транспорт будет исключаться из транспортного потока на городских магистралях.

«Владельцы автотранспортных предприятий, торговых и строительных организаций, должны планировать маршруты движения большегрузного транспорта с учетом того, что передвижение по городским улицам, погрузка и разгрузка будут разрешены в ночное время с 22.00 до 06.00 часов. При доставке грузов необходимо предусматривать обход и въезд в Челябинск таким образом, чтобы передвижение по городу было минимальным, исключая сквозной проезд областного центра по городским путепроводам», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Для предотвращения заторовых ситуаций в предпраздничные дни на челябинские дороги будут выведены дополнительные экипажи ГИБДД, в том числе с привлечением сил областного полка ДПС. Инспекторы будут осуществлять распорядительно-регулировочные действия и оказывать помощь автомобилистам в преодолении затруднений в движении. Светофоры на наиболее сложных перекрестках в часы пиковых нагрузок будут переведены в «желтый» мигающий режим, регулирование движения на них будет осуществляться «ручным» способом.

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ограничения для большегрузного транспорта
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