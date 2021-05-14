В Челябинск поступили первые в этом сезоне посылки с мотоциклами

С наступлением теплой погоды клиенты Почты России начали заказывать доставку мототехники. В Челябинск поступили первые десять крупногабаритных посылок. Средний вес таких почтовых отправлений – 300 килограммов.

Мотоциклы тщательно упакованы. От повреждений на всем пути следования их защищает деревянная обрешетка. В Челябинск посылки с мототехникой поступают в основном из Владивостока. Почта России перевозит крупногабаритные отправления железнодорожным и автотранспортом. Из Владивостока в Екатеринбург – в почтовом вагоне, из Екатеринбурга в Челябинск – в фургоне грузового автомобиля.

«Период доставки мототехники совпадает с мотосезоном. Мотоциклы начинают пересылать весной и завершают осенью. Еще буквально два года назад такие посылки вызывали удивление. Сейчас они уже не редкость. В прошлом году в Челябинск поступило более двух десятков единиц мототехники», - отметила начальник почтового отделения при Магистральном сортировочном центре Елена Добродеева.

Максимально допустимый вес такого почтового отправления – 500 килограммов. Клиенты получают крупногабаритные отправления в почтовом отделении закрытого типа при Магистральном сортировочном центре.

Помимо мотоциклов клиенты Почты России пересылают и другие крупногабаритные грузы: строительные материалы, спортинвентарь, детали для автомобилей. В среднем ежемесячно жители Челябинской области отправляют и получают более 400 таких посылок.