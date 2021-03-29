В Челябинск прибыла капсула космического корабля

В Челябинск прибыла капсула космического корабля, которая будет главным экспонатом выставки в государственном Историческом музее Южного Урала.

Монтаж «Космической одиссеи» - так будет называться экспозиция, посвященная юбилейному Дню космонавтики, - начался сегодня, 29-го марта.

Как отмечает заведующая отделом по связям с общественностью музея Любовь Яржемская, подготовка к открытию выставки началась по-настоящему ярко - с приема спускаемого аппарата космического корабля «Союз».

«Есть легенда, что именно на этом корабле летала в космос первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Но это, конечно, не так: мы же знаем, что Валентина Владимировна летала на корабле серии «Восток», у которого спускаемый аппарат имеет форму шара. А тут - узнаваемый «союзовский» колокол. Впрочем, это нисколько не умаляет ценности экспоната. Ведь в конце концов это настоящий космический корабль. Где еще можно увидеть такой в Челябинске?» - подчеркивает Любовь Яржемская.

По ее словам, иметь дело с такими габаритными экспонатами сотрудникам хозяйственной службы музея еще не доводилось. И они уже заранее переживают: даже спустить капсулу в музейный дебаркадер оказалось непросто, а ведь после выставки ее предстоит поднимать обратно. Но чего не сделаешь, чтобы собрать по-настоящему интересную выставку!

«Космическая одиссея» адресована в первую очередь детям, но и взрослым она наверняка будет интересна. Помимо космического корабля на ней будут представлены макет первого искусственного спутника Земли, имитация лунного реголита и копия установленного на Луне памятника погибшим космонавтам, а также модель Солнечной системы и множество других экспонатов.

Выставка начнет работу пятого апреля в музейном дебаркадере (цокольный этаж).