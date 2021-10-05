В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями

Жители Челябинской области смогут помолиться у мощей святых Киприана, Иустины и Луки Крымского в течение всей текущей рабочей недели. Эти святые так или иначе связаны с исцелениями, отмечают в Челябинской епархии.

Святыни - икона с частицами мощей святых мучеников Киприана и Иустины, ковчег с мощами святителя Луки Крымского – прибыли в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска третьего октября и пробудут до девятого октября. Ковчег с мощами архипастыря выполнен в форме благословляющей десницы (руки).

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«Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) в земной жизни был врачом-хирургом, спасая многих от гнойных воспалений ещё до изобретения антибиотиков. Святому Киприану, одержимому когда-то страстью к Иустине, обращаются с молитвами об обуздании страстей, излечении страданий духовных», - рассказали в епархии.

Святыни пробудут в Челябинске до девятого октября и проследуют далее по установленному маршруту. А 15 октября Русская Православная Церковь отметит праздник мучеников Киприана и Иустины.