Котова потребовала, чтобы чиновники вышли из кабинетов и сами прошлись по снежным кучам

В Челябинск приехала комиссия из Центрального аппарата МЧС России

В Челябинской области работает комиссия из Центрального аппарата МЧС России. Ей предстоит дать оценку готовности субъекта к прохождению паводкоопасного и пожароопасного периодов 2021 года.

Весеннее половодье на Южном Урале обещает быть непростым. Да и пожароопасный сезон традиционно приносит немало хлопот и тревог. Лесные и ландшафтные пожары представляют чрезвычайную опасность для населения, территорий и объектов экономики.

«Важно уже сейчас понимать, насколько хорошо субъект готов к встрече большой воды и лесных пожаров, действовать на опережение. Поэтому оказание методической помощи руководителям муниципалитетов, различных организаций и предприятий по организации и проведению необходимых в этот период превентивных и практических мероприятий стало одним из приоритетных направлений работы комиссии», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

В Челябинской области спланирован комплекс таких мероприятий, который включает в себя эффективные способы минимизации сезонных рисков: чернение льда, распиловочные и взрывные работы. Несмотря на то, что снега на Урале выпало в достатке, регион уже активно готовится и к борьбе с ландшафтными и лесными пожарами. Полным ходом идут межведомственные проверки муниципальных образований. Создание резерва финансовых и материальных ресурсов, работоспособность систем оповещения, готовность к проведению эвакуационных мероприятий, эти и другие вопросы будут рассмотрены самым тщательным образом.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске экстренные службы уже приступают к проведению противопаводковых мероприятий. В этом году ставка сделана на распиловке льда. Этот метод в отличии от подрыва льда наиболее безопасен для населения и гуманен для обитателей водоемов.