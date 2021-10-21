21.10.2021
В Челябинск привезут иконы со всего мира
20.10.2021
Южноуральцев предупреждают: На дорогах возможен гололед
20.10.2021
Челябинские власти заявили о полной готовности дорожной техники к наступлению зимы
20.10.2021
В Челябинске ограничат движение людей и машин на пересечении проспекта Победы и Российской
20.10.2021
Доходы бюджета Челябинской области увеличатся на 3,9 миллиарда рублей
20.10.2021
ММК упрочил позиции в рейтинге ESG-отчетности AK&M
В Челябинск привезут иконы со всего мира
14.03.2021
Челябинцы собрали в «Корзину доброты» 3,5 тысячи кг продуктов
30.04.2020
Новых случаев коронавируса в Челябинской епархии и Свято-Симеоновском кафедральном соборе не выявлено
06.01.2019
В храмах Челябинской области пройдут Рождественские богослужения
11.10.2018
Верующие Южного Урала встретили мощи святителя Луки
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021
Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только
18.10.2021
Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод
15.10.2021
Главный внештатный пульмонолог: Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации
14.10.2021