В Челябинск привезут иконы со всего мира

С 22 по 27 октября 2021 года в Челябинске по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия состоится православная выставка «Во славу Божию!».

Как сообщили одни из организаторов – Челябинская епархия, на выставку приедут представители более 170 храмов, монастырей, церквей, приходов, подворий, мастерских и православных издательств из разных уголков России.

На выставку приедут гости из Палестины, Германии, Израиля, Сирии, Греции, Сербии, Черногории, Молдовы, Украины, Белоруссии.

В Челябинск специально привезут святыни и реликвии, к которым можно приложиться и поклониться, помолиться о здоровье родных и близких. На выставке будут представлены иконы Божией Матери «Всецарица», Николая Чудотворца, святой Матроны Московской, Божией Матери «Умягчение злых сердец», Божией Матери «Донская», Святой Великомученицы Татианы и другие.

Участники также представят освящённые ювелирные изделия, кагор, масла, церковную утварь и многие другие предметы, которые будут интересны не только верующим людям, но и тем, кого интересует православие как часть культурной жизни.

Жителей города порадует разнообразие литературы от ведущих издательств – «Воскресение», «Сибирская благозвонница» «Издательство Игуменьи Таисии», «Издательство Сретенского монастыря», «Издательство Свято-Елисаветинского монастыря» «Горлица».

В рамках выставки каждый желающий сможет посетить выступления православных авторов, обратиться к священнику и получить ответы на волнующие вопросы, познакомиться с традициями православной культуры.

Православная выставка «Во славу Божию!» пройдет с 22 по 27 октября на Ленина, 35, в «Гипромез» с 10:00 до 19:00. Подробная информация на сайте www.православная74.рф.