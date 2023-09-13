13.09.2023
Челябинск присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»
13.09.2023
Памятник Пушкину в Челябинске отмечает сорок лет со дня установки
13.09.2023
Питерская компания наказана рублем за недостроенный спорткомплекс Копейска
13.09.2023
Магнитогорское «Притяжение» проводит конкурс рисунков
13.09.2023
Челябинские теннисисты стали чемпионами всероссийской спартакиады инвалидов
13.09.2023
Благотворительный фонд «Металлург»: 35 лет на службе добра и милосердия
В Челябинске 21 сентября состоится бесплатный семинар «Нейросети и бизнес: время действовать!
Семинар от ЮУТПП про нейросети и бизнес пройдет 21 сентября очно и заочно (18+)
06.03.2023
В Челябинске 15 марта пройдет семинар «Автоматизация работы с маркетплейсами. Автоматизация продаж»
21.02.2023
О кастдеве, методах исследования целевой аудитории, росте продаж рассказали предпринимателям Челябинской области
07.02.2023
16 февраля в Челябинске пройдет бесплатный семинар от ЮУТПП на тему: «Чего хотят клиенты? CustDev как эффективный инструмент для роста продаж»
15.08.2022
Челябинским предпринимателям провели обучающий семинар на тему увеличения продаж с помощью умных голосовых и чат ботов
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023