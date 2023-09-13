В Челябинске 21 сентября состоится бесплатный семинар «Нейросети и бизнес: время действовать!

Комитет по информации и рекламе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты проведет бесплатный семинар «Нейросети и бизнес: время взаимодействовать!» в Челябинске,21 сентября с 15.00 до 16.30. Участие очное и заочное по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой 56, 6 этаж, 606 кабинет.

Спикер: Наталья Битнер – основатель рекламного агентства GRUSHA.

Модератор: Евгения Машенцева – председатель комитета по информации и рекламе, заместитель директора по рекламе и продвижению ООО РИАНА «Урал-пресс-информ».

В программе семинара:

Искусственный интеллект – помощник для бизнеса. Какие задачи можно делегировать машине?

Бесплатно vs Платно: Какие варианты нейросетей существуют?

ТОП нейросетей: учимся работать с локальными гигантами интеллекта.

Знакомство с ChatGPT и его аналогами: как создавать продающие тексты?

Создание иллюстраций с помощью ИИ: новый уровень визуализации.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться. Регистрация здесь

Ссылка для онлайн участия будет направлена зарегистрированным участникам на указанный электронный адрес дополнительно.

Подробную информацию можно узнать в Отделе по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП по телефонам: 8(351) 266-52-21, 266-52-23, 265-39-58 или по электронной почте: ok@tpp74.ru