В Челябинске 98 человек написали Тотальный диктант на «пятерку»

Церемония закрытия сезона Тотального диктанта в Челябинске состоится 23 апреля в 13:00 в главном зале Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

В рамках заключительного в этом году мероприятия Тотального диктанта наградят не только отличников, но и филологов и организаторов проекта. Также гостей ждут музыкальные номера и увлекательная викторина про русский язык «Живой как жизнь», которую проведет доцент кафедры русского языка и литературы ЮУрГУ Денис Пелихов.

«Традиционно мы приглашаем на церемонию закрытия всех желающих, – отмечает координатор Тотального диктанта в Челябинске Анна Минибаева. – Мы хотим подарить людям праздник и дать повод еще раз поговорить о том, какой удивительный, интересный и многогранный наш язык».

В этом году в Тотальном диктанте приняли участие 1130 человек, 98 из них стали отличниками. Написать тест TruD решились 117 иностранцев, 27 из них получили высший балл.

В мире акция собрала 456 307 человек. Участники из 43 стран написали диктант в очном формате, 103 страны присоединились к акции в рамках онлайн-марафона и онлайн-диктанта. Всего в России диктант на очных площадках написали более 125 000 человек.