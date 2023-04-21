21.04.2023
В Челябинске закроют движение по Краснопольскому проспекту
20.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля (18+)
20.04.2023
В Челябинске продолжается облава на нелегальных мигрантов
20.04.2023
Челябинцам представили проект границ туристского центра города
20.04.2023
В Челябинске стартовала Школа этнокультурной журналистики
20.04.2023
В Челябинске прошел фестиваль сотворчества «Ты не один!»
В Челябинске 98 человек написали Тотальный диктант на «пятерку»
04.04.2023
В Челябинске «Тотальный диктант» будет посвящён экологии
29.03.2023
Для челябинцев открылась регистрация на Тотальный диктант – 2023
09.09.2022
Автором Тотального диктанта-2023 станет писатель и журналист из Владивостока
07.09.2022
Жители Челябинской области завтра узнают имя нового автора Тотального диктанта
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023