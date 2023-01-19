В Челябинске автобусы оборудуют системой интеллектуального мониторинга

В Челябинске первые 40 автобусов оснастят комплектами интеллектуальной системы мониторинга пассажиропотоков. Новая система позволит максимально эффективно планировать работу общественного транспорта.

Система подсчета пассажиров обеспечит получение информации о реальном количестве перевезённых пассажиров, востребованности маршрутов и загруженности подвижного состава в определенные интервалы времени, поможет выявлять безбилетников и проводить последующий анализ пассажиропотоков. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Получение точных и объективных данных позволит планировать, оптимизировать маршрутную сеть и график движения подвижного состава для каждого маршрута с учётом дней недели, сезонности и других факторов.