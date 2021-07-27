В Челябинске бесправный водитель устроил ДТП, отправив пассажира в кому

Сегодня ночью, 27 июля, в Челябинске бесправный 23-летний молодой человек, севший за руль машины ВАЗ, вылетел с дороги и врезался в дерево. В аварии пострадало два человека, один из них - в коме.

Авария случилась в первом часу ночи в районе дома №30 на улице 50 лет ВЛКСМ.

«Водитель, не имея специального права управления транспортным средством (водительское удостоверение не получал), управляя автомобилем ВАЗ-2115, совершил наезд на препятствие (бордюрный камень) с последующим съездом с дороги и наездом на дерево», - рассказали обстоятельства ДТП в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска.

Бесправный водитель получил ранения. Его пассажир - 23-летний молодой человек - также получил травмы. Его в состоянии комы госпитализировали в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД Челябинска