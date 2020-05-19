В Челябинске бизнесмены, несмотря на запреты, продолжают работать в условиях коронавируса

Полицейские Челябинска выдали владельцам торговых точек и руководителям ТРК, которым запрещено работать условиях режима повышенной готовности, около 70 предостережений о недопустимости осуществления предпринимательской деятельности. При повторном нарушении им грозит штраф.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и выявления нарушений требований распоряжения правительства Челябинской области полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора устроили рейды по торговым комплексам города.

Напомним, согласно распоряжению регионального правительства, с 28 апреля в области были закрыты кафе, рестораны, бары, кроме тех, кто обеспечивает питание на производстве и онлайн-доставки. А также все магазины, кроме продовольственных магазинов и тех, что торгуют товарами первой необходимости. Также закрыты все библиотеки и развлекательные заведения, фитнес-центры, бани и сауны. Приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением неотложных случаев.

13 апреля было принято решение о введении некоторых послаблений по разрешенной трудовой деятельности - теперь можно работать некоторым парикмахерским, салонам красоты, частично сфере бытовых услуг, прокату. При этом в организациях и предприятиях, которые работают, должны соблюдаться все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как выяснилось в ходе рейда, не все бизнесмены хотят соблюдать требования повышенной безопасности. В Челябинске продолжают работать ювелирные салоны, обувные отделы и отделы по продаже одежды.

«В ходе проведенных мероприятий собственникам торговых объектов и руководителям ТРК вручено около 70 предостережений о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений. В дальнейшем, в случае установления фактов осуществления ими предпринимательской деятельности в нарушение требований распоряжения правительства Челябинской области, виновные будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Нарушители будут привлекаться по части первой статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Эта статья применяется в отношении физических лиц за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности и по части второй статьи 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Она применяется в отношении лиц, которые нарушают предписанный им 14-дневный режим изоляции, и юридических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в нарушении постановления губернатора региона.

«Кроме того, с посетителями торговых комплексов проводилась разъяснительная работа по соблюдению режима повышенной готовности и использованию средств индивидуальной защиты при нахождении в местах общего пользования. Принимаемые сотрудниками полиции меры являются вынужденными и направлены на сдерживание распространения инфекции на территории региона», - добавила Любовь Гайнулина.

С 12 мая и до особого распоряжения, согласно постановлению губернатора, южноуральцы обязаны носить маски или респираторы в местах массового скопления людей. Полиция Челябинска сейчас продолжает проводить профилактические беседы с горожанами, в ходе которых до них доводится информация о необходимости соблюдения режима изоляции и принятии мер предосторожности. Стражи порядка призывают южноуральцев не выходить из дома без крайней необходимости.

Сегодня на территории города Челябинска функционируют восемь передвижных пунктов полиции, сотрудники каждого из них оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных лиц, которым предписан режим изоляции сроком на 14 дней. Кроме того, для информирования населения о введенных ограничениях сотрудниками полиции организовано оповещение через сигнальные громкоговорящие устройства.

Напомним, 31 марта, губернатором региона Алексеем Текслером подписано распоряжение, обязывающее граждан находиться по месту прописки или пребывания и воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости. Исключением являются случаи обращения за экстренной (медицинской) помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Допускается передвижение по улицам для осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с распоряжением.

Выход из дома также допускается при необходимости следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не была ограничена, выноса отходов и выгула домашних питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания).

Согласно документу, в общественном месте южноуральцам следует соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра друг от друга).