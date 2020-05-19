ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Закон не писан

В Челябинске бизнесмены, несмотря на запреты, продолжают работать в условиях коронавируса

Фото: 
Пресс-служба УМВД полиции по городу Челябинску
Общество
Сегодня, 16:34
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска выдали владельцам торговых точек и руководителям ТРК, которым запрещено работать условиях режима повышенной готовности, около 70 предостережений о недопустимости осуществления предпринимательской деятельности. При повторном нарушении им грозит штраф.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и выявления нарушений требований распоряжения правительства Челябинской области полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора устроили рейды по торговым комплексам города.

Напомним, согласно распоряжению регионального правительства, с 28 апреля в области были закрыты кафе, рестораны, бары, кроме тех, кто обеспечивает питание на производстве и онлайн-доставки. А также все магазины, кроме продовольственных магазинов и тех, что торгуют товарами первой необходимости. Также закрыты все библиотеки и развлекательные заведения, фитнес-центры, бани и сауны. Приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением неотложных случаев.

13 апреля было принято решение о введении некоторых послаблений по разрешенной трудовой деятельности - теперь можно работать некоторым парикмахерским, салонам красоты, частично сфере бытовых услуг, прокату. При этом в организациях и предприятиях, которые работают, должны соблюдаться все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как выяснилось в ходе рейда, не все бизнесмены хотят соблюдать требования повышенной безопасности. В Челябинске продолжают работать ювелирные салоны, обувные отделы и отделы по продаже одежды.

«В ходе проведенных мероприятий собственникам торговых объектов и руководителям ТРК вручено около 70 предостережений о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений. В дальнейшем, в случае установления фактов осуществления ими предпринимательской деятельности в нарушение требований распоряжения правительства Челябинской области, виновные будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Нарушители будут привлекаться по части первой статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Эта статья применяется в отношении физических лиц за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности и по части второй статьи 6.3  «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Она применяется в отношении лиц, которые нарушают предписанный им 14-дневный режим изоляции, и юридических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в нарушении постановления губернатора региона.

«Кроме того, с посетителями торговых комплексов проводилась разъяснительная работа по соблюдению режима повышенной готовности и использованию средств индивидуальной защиты при нахождении в местах общего пользования. Принимаемые сотрудниками полиции меры являются вынужденными и направлены на сдерживание распространения инфекции на территории региона», - добавила Любовь Гайнулина.

С 12 мая и до особого распоряжения, согласно постановлению губернатора, южноуральцы обязаны носить маски или респираторы в местах массового скопления людей. Полиция Челябинска сейчас продолжает проводить профилактические беседы с горожанами, в ходе которых до них доводится информация о необходимости соблюдения режима изоляции и принятии мер предосторожности. Стражи порядка призывают южноуральцев не выходить из дома без крайней необходимости.

Сегодня на территории города Челябинска функционируют восемь передвижных пунктов полиции, сотрудники каждого из них оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных лиц, которым предписан режим изоляции сроком на 14 дней. Кроме того, для информирования населения о введенных ограничениях сотрудниками полиции организовано оповещение через сигнальные громкоговорящие устройства.

Напомним, 31 марта, губернатором региона Алексеем Текслером подписано распоряжение, обязывающее граждан находиться по месту прописки или пребывания и воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости. Исключением являются случаи обращения за экстренной (медицинской) помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. 

Допускается передвижение по улицам для осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с распоряжением. 
Выход из дома также допускается при необходимости следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не была ограничена, выноса отходов и выгула домашних питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания).

Согласно документу, в общественном месте южноуральцам следует соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра друг от друга).

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Сегодня, 15:26
Когда откроются детские лагеря в Челябинской области
Сегодня, 15:02
В Челябинске наработали успешный опыт «дистанта» для детей с особыми возможностями здоровья
Сегодня, 14:54
Системы цифровой аналитики внедряет на Урале компания «Интерсвязь»
Сегодня, 13:46
Сотрудники «ЧелябГЭТ» пожаловались Текслеру на снижение зарплаты
Сегодня, 13:25
В Челябинской области 500 тысяч детей получат по 10 тысяч рублей
Сегодня, 13:09
Аптека возле центрального клуба на ЧМЗ, из-за которой вырубили деревья, построена не будет
Сегодня, 12:36
В Челябинской области реконструируют 44 километров трассы М-5 «Урал»
Сегодня, 12:16
Южноуральцам, погасившим долги за тепло до 31 мая, простят пени
Сегодня, 11:48
ОНФ призывает российских журналистов вместе добиваться мер господдержки во время пандемии
Сегодня, 11:32
В Златоусте зарегистрирован новый случай смерти пациента с коронавирусом
Общество
Сегодня, 15:26
Когда откроются детские лагеря в Челябинской области
Среда обитания
Сегодня, 11:51
Подход будет изменен
Деревья на проспекте Ленина погибли потому, что их «закатали» в асфальт
Новости
Сегодня, 18:02
Общество
Текслер: Несмотря на пандемию, задачи нацпроекта «Здравоохранение» должны быть выполнены
Сегодня, 17:06
Общество
Из-за пандемии россияне стали чаще вызывать онлайн-докторов
Сегодня, 17:02
Происшествия
За кражу из банкоматов 12 миллионов рублей челябинцам грозит до десяти лет лишения свободы
Сегодня, 16:24
Общество
«Ингосстрах» принимает заявления от челябинцев, пострадавших в результате коммунальной аварии
Сегодня, 15:27
Федерация
В России могут отменить санкции коммунальщикам за некачественные ЖКУ
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Сегодня, 18:02
Общество
Текслер: Несмотря на пандемию, задачи нацпроекта «Здравоохранение» должны быть выполнены
Сегодня, 17:06
Общество
Из-за пандемии россияне стали чаще вызывать онлайн-докторов
Сегодня, 16:24
Общество
«Ингосстрах» принимает заявления от челябинцев, пострадавших в результате коммунальной аварии
Сегодня, 15:02
Общество
В Челябинске наработали успешный опыт «дистанта» для детей с особыми возможностями здоровья
Сегодня, 14:54
Общество
Системы цифровой аналитики внедряет на Урале компания «Интерсвязь»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика