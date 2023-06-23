В Челябинске благоустроят улицу Карла Маркса

В Челябинске благоустроят участок улицы Карла Маркса между улицами Кирова и Цвиллинга.

Как рассказали в городском комитете дорожного хозяйства, работы начнутся уже 26 июня. Подрядчик должен будет выполнить все поставленные задачи в срок до 26 сентября.

На вышеназванном участке Карла Маркса подрядная организация обустроит тротуар шириной не менее трех метров из гранитной плитки. Кроме того, здесь появится двухметровый газон с кустарниками и будет установлено наружное освещение по центру разделительной полосы.