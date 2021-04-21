21.04.2021
В Челябинской области ковид оборвал жизни более 2,5 тысячи жителей
21.04.2021
В челябинском театре представят инсценировку рассказа Борхеса
21.04.2021
ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель
21.04.2021
Карабаш скорбит о смерти известного в городе депутата и педагога Светланы Загитовой
21.04.2021
В Челябинске водитель Nissan сбил шестилетнего велосипедиста и скрылся
21.04.2021
Профсоюзы Челябинской области готовятся к Первому маю
В Челябинске блокадница на инвалидной коляске попросила депутата Корнева об установке пандуса
19.04.2021
Поисковики Челябинской области открыли «Вахту памяти»
19.04.2021
Челябинск начинает подготовку к параду Победы
19.04.2021
Челябинским ветеранам Великой Отечественной окажут матпомощь ко Дню Победы
14.04.2021
РМК стала генеральным партнёром международной акции «Сад памяти»
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021
Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты
19.04.2021
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021