В Челябинске блокадница на инвалидной коляске попросила депутата Корнева об установке пандуса

Блокадница из Челябинска, находящаяся на инвалидности (у Тамары Ивановны нет ноги, она передвигается на коляске) обратилась за помощью в установке пандуса к депутату городской думы Владимиру Корневу.

Сделать пандус из дома на улицу 82-летняя Тамара Кристя, проживающая на первом этаже дома №25-А по улице Каслинской, попросила представителя «Справедливой России» при личной встрече - Владимир Корнев, являющийся также председателем общества инвалидов Металлургического района, вручил пожилой женщине сертификат на сумму пять тысяч рублей в честь Международного Дня освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11-го апреля.

Как рассказал Владимир Корнев агентству «Урал-пресс-информ», вместе с челябинскими представителями Союза добровольцев России, «Сильной России» и «Офицеров России» он в течение нескольких дней объезжает блокадников и узников концлагерей, чтобы вручить им сертификаты на пять тысяч рублей. В общей сложности сертификаты получат два десятка пожилых людей, денежные средства всем уже переведены.

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Что касается просьбы Тамары Ивановны, то решением данного вопроса депутат уже занимается.