В Челябинске часть ковидных амбулаторных центров перешла на круглосуточный режим работы

В Челябинске обновлен график работы амбулаторных центров по приёму пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Часть центров перешло на круглосуточный режим работы.

«Наша поликлиника ОКБ №2 уже неделю работает в круглосуточном режиме, в общем-то, это очень востребовано», - рассказала Анна Авладеева, заместитель главного врача Областной клинической больницы №2. Прием ведется по адресу: ул. Гагарина, 18, корпус 2.

Круглосуточно принимают пациентов также во взрослой поликлинике ГКБ №9 (ул. 5-я Электровозная, 5).

Как сообщили в минздраве, пациенты с подозрением на коронавирус могут также обратиться в «ковидную» поликлинику, развернутую развернута на базе городской клинической больницы №1 (грязелечебница, ул. Воровского, 9А). Время приема с девяти до 18 часов.

С восьми до 18 часов заболевшим окажут помощь в поликлинике №1 ОКБ № 3 (пр. Победы 287А) и в поликлинике №2 ОКБ № 3 (пр. Победы, 376В), в женской консультации ГКБ №1 (ул. Днепропетровская, 11), в городской поликлинике № 5 (пр. Комсомольский, 36а, каб. 102 и 103), в ГКБ № 11 (ул. Дзержинского, 15), поликлинике ГКБ № 5 (ул. 3-го Интернационала, 69),

будние дни с восьми часов 30 минут до 18 часов и в выходные с девяти до 15 часов. В ГКБ № 6 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 29) прием пациентов с симптомами коронавирусной инфекции ведется ежедневно с девяти утра до полуночи, в поликлинике №1 ГКБ № 8 (ул. Горького, 18, 7 подъезд) и в городской поликлинике №8 в Чурилово (ул. Трашутина, 20) – с девяти до 16 часов.

Заболевшие жители северо-востока могут обратиться в дневной стационар ГКБ №8 (пер. Артиллерийский, 2А) с понедельника по субботу с восьми до 16 часов.

«Ковидные» амбулаторные центры работают и в крупнейших городах области. Так, в Миассе пациентов с симптомами ковида ждут в ГБ №2 (ул. Ильменская, 81 и ул. Ильмен-Тау, 3) ежедневно с восьми до 16 часов.

Кроме того, ежедневно принимают заболевших жителей в Златоусте в горбольнице (ул. Бушуева, 16) с девяти до 18 часов, в Троицке - в областной больнице (ул. Майская, 1) с восьми до 16 часов. Жители Магнитогорска могут в ГБ №1 им. Г.И. Дробышева (ул. Советская 219) и в горбольницу №2 (ул. Уральская, 48). Время приема в будние дни с девяти до 18 часов, в субботу с девяти до 16 часов, в воскресенье с девяти до 15 часов.