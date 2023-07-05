В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого

В Челябинске ограничат движение по крайней правой полосе улицы Богдана Хмельницкого, в районе дома №38.

Ограничение будет действовать в период с восьми часов шестого июля до 20 часов 18 июля в связи с проведением работ по капитальному ремонту участка теплотрассы, сообщили в администрации города.

Челябинские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.