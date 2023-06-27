В Челябинске частично ограничат движение по улице Дегтярева

В Металлургическом районе Челябинска с восьми утра 28 июня будет ограничено движение транспорта по улице Дегтярева, в районе дома №89.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данном участке будут проводиться работы по реконструкции участка теплотрассы.

Движение должно возобновиться после восьми часов вечера первого июля.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.