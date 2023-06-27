27.06.2023
Бюджет Челябинска получил 733,2 миллиона рублей
27.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 июня (18+)
27.06.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Дегтярева
27.06.2023
Челябинских перевозчиков попросили соблюдать расписание в Курбан-байрам
27.06.2023
В Челябинске в связи с празднованием Курбан-байрама закроют улицу Елькина
27.06.2023
Международное ралли «Шелковый путь»
В Челябинске частично ограничат движение по улице Дегтярева
27.06.2023
В Челябинске в связи с празднованием Курбан-байрама закроют улицу Елькина
26.06.2023
В Челябинске до конца июля ограничат движение на улице Габдуллы Тукая
24.06.2023
В Челябинске закрыли правый поворот с проспекта Ленина на Российскую
22.06.2023
С 23 июня ограничат движение на трассе А-310 Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023