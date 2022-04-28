В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской

В Челябинске в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы частично закроют движение по улице Ереванской в Ленинском районе.

Закрытие движение в период с 29-го апреля по 20-е июня будет осуществляться поэтапно, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На первом этапе, с восьми утра 29-го апреля до 20-ти часов 30-го мая, движение будет закрыто на участке Ереванской от дома №20 до дома №16.

На втором этапе, с 20-ти часов 30-го мая до 20-ти часов 20-го июня, - на участке от дома №16 до дома №14.

Челябинские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.