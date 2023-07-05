05.07.2023
В сквере Магнитогорска 13-летняя горожанка застряла в сливной решетке фонтана
05.07.2023
В Катав-Ивановском районе опрокинулся грузовик, водитель умер в больнице
05.07.2023
В Челябинске частично закрыли движение по улице Бажова
05.07.2023
Общественная палата взяла на контроль ситуацию с вырубкой леса в «Вишневой горке»
04.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 5 июля (18+)
04.07.2023
В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14
В Челябинске частично закрыли движение по улице Бажова
29.06.2023
В Челябинске поворот с улицы Гагарина на Агалакова закрыли для автомобилистов
09.06.2023
В Челябинске до конца июня закроют движение по улице Островского
09.06.2023
В Челябинске закроют движение трамваев по улице Цвиллинга до вокзала
07.06.2023
В Челябинске закроют движение по улице Омской
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023