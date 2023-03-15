В Челябинске для 33-го автобусного маршрута нашли нового перевозчика

В Челябинске из-за многочисленных нарушений расторгли контракт с перевозчиком ООО «Сатурн», обслуживавшим 33-й автобусный маршрут «Фатеевка – Парк Гагарина».

Данная компания систематически нарушала расписание, выпускала на линию меньшее количество транспортных средств, чем было предусмотрено контрактом.

С сегодняшнего дня, 15 марта, 33-й автобусный маршрут обслуживает перевозчик ООО «Челябгортранс». Вопросы по поводу работы маршрута можно задавать по телефонам: 218-19-19, 8 (908) 081-64-40.

Как отмечают в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт», расписание 33-го автобусного маршрута не изменилось.

Первый автобус выходит на линию в шесть утра, последний – в 21 час 30 минут.

Маршрут проходит по улицам Костромская, Копейское шоссе, Машиностроителей, Новороссийская, Электровозная 5-я, Новороссийская, Барбюса, Дзержинского, Степана Разина, Овчинникова, Энгельса, проспект Ленина, Лесопарковая.