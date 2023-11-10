В Челябинске до 25 декабря закроют движение на Академика Сахарова

В Челябинске сегодня, десятого ноября, в 20 часов закроют движение транспорта на участке улицы Академика Сахарова в районе дома №26.

Как сообщает пресс-служба мэрии, данная мера будет действовать до 18 часов 25 декабря.

В администрации города уточнили, что в указанный период времени здесь будут вестись работы по строительству инженерных сетей.

Челябинские власти просят водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.