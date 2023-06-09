В Челябинске до конца июня закроют движение по улице Островского

В Калининском районе Челябинске с восьми часов утра 12 июня до 23 часов первого июля закрывается движение транспорта по улице Островского – на участке от дома №18 до дома №14 по Свердловскому проспекту.

Прекращение движения связано с проведением плановых ремонтных работ на тепломагистрали АО «УСТЭК-Челябинск» - как сообщает пресс-служба мэрии, в этот период здесь будут вестись работы по реконструкции теплотрассы.

На место изношенных конструкций будут уложены новые - стальные, высокой заводской готовности с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, диаметром 500 миллиметров и протяженностью 184 метра.

Жителей просят с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи участка проведения ремонтных работ, заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанный участок во избежание пробок.