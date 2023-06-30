В Челябинске до конца лета ограничат движение на улице Цвиллинга

В Челябинске с 23 часов 20 июня до 23 часов 30 августа ограничат движение транспорта вдоль трамвайных путей по улице Цвиллинга – на участке от проспекта Ленина до Коммуны.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, на этом участке будет проводиться капитальный ремонт трамвайных путей.

Движение трамваев будет осуществляться в обычном режиме.

Городские власти просят автомобилистов быть внимательными на вышеназванном участке улицы Цвиллинга.