30.06.2023
В МТС сообщили о снижении числа спам-звонков в 2023 году более чем в два раза
30.06.2023
В Челябинске до конца лета ограничат движение на улице Цвиллинга
30.06.2023
Житель Каслинского район из мести сделал должника своей сожительницы «террористом»
30.06.2023
Кабинка колеса обозрения в парке Гагарина перевернулась из-за нарушений правил безопасной эксплуатации
30.06.2023
Прокуратура помогла жителям Миньяра избавиться от мусора и канализационной вони
30.06.2023
Челябинцев ждет Новый год в середине лета
В Челябинске до конца лета ограничат движение на улице Цвиллинга
28.06.2023
В Челябинске начинается реконструкция тепловых сетей на Свердловском проспекте
27.06.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Дегтярева
27.06.2023
В Челябинске в связи с празднованием Курбан-байрама закроют улицу Елькина
26.06.2023
В Челябинске до конца июля ограничат движение на улице Габдуллы Тукая
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023