16.09.2023
В Челябинске до конца сентября закрыли движение по улице Цинковой
15.09.2023
Ограничение движения в районе трамвайного депо №1 в Челябинске продлили до 30 сентября
15.09.2023
В Челябинске отменят пятый троллейбус, а 12-й и 16-й изменят маршрут
15.09.2023
В Миассе и Трехгорном полиция задержала двух юных курьеров телефонных мошенников
15.09.2023
Сегодня – Всемирный день худеющих
15.09.2023
Челябинский «Олег» претендует на выход в финал Первой лиги КВН
В Челябинске до конца сентября закрыли движение по улице Цинковой
15.09.2023
Движение по улице Чайкиной в Челябинске будет закрыто до конца сентября
14.09.2023
В перекрестке Металлургического района Челябинска закроют движение
12.09.2023
В центре Челябинска продлили ограничение движения
07.09.2023
В центре и на северо-западе Челябинска в День города закроют движение транспорта
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023