В Челябинске до конца сентября закрыли движение по улице Цинковой

В Челябинске до 30 сентября закрыли движение транспорта по улице Цинковой в районе дома №4 по Комсомольскому проспекту.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, данная мера введена в связи с проведением работ по реконструкции участка теплосетей.

Челябинские власти просят водителей учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свои маршруты.