В Челябинске домашняя собака угодила в ловушку, на помощь пришли спасатели

В Челябинске в вентиляционное отверстие подвала жилого дома на улице Днепровской упала домашняя собака.

Животное не могло самостоятельно выбраться из ловушки, а его хозяин не сумел дотянуться до любимца, чтобы вытащить его наружу, рассказали в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Челябинец позвонил в ЕДДС-112 и попросил о помощи. И она пришла – спасатели городской службы спасения вытащили собаку, используя подручные средства. К счастью, пес не получил травм. Встреча с хозяином после, к счастью, недолгой разлуки оказалась очень бурной – спасенный пес изо всех сил вилял хвостом, радуясь воссоединению с любимым человеком.