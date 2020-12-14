В Челябинске дополнительно закуплено почти 80 тысяч доз вакцины от гриппа

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В Челябинске дополнительно закуплено почти 80 тысяч доз вакцины от гриппа

В Челябинске план вакцинации населения от гриппа выполнен на 100 процентов. Но те, кто еще не успел поставить прививку, еще могут это сделать. Для этого дополнительно закуплено 77 тысяч тонн доз вакцины.

О продлении прививочной компании сообщил сегодня, 14 декабря, на аппаратном совещании в администрации Челябинска вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Поставить прививку можно в поликлинике, минуя регистратуру. Нужно сразу обратиться в прививочный кабинет. При себе необходимо иметь паспорт и полис», - сказал Сергей Авдеев.

В первую очередь вакцину необходимо пожилым людям, студентам, работникам образования, здравоохранения, транспорта, торговли, женщинам, планирующим беременность. Также к группе риска относятся дети до двух лет.