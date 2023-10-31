В Челябинске движение трамваев по улице Чичерина запустят первого ноября.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», ремонт путей в кольце «Чичерина» подходит к концу.

При этом отмечается, что запустить трамваи по данному участку постараются уже сегодня, 31 октября, - к 18 часам.