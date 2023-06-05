В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях

В Челябинске с 13 июня в ходе второго этапа гидравлических испытаний на две недели, до 27 июня, отключат горячую воду в пяти районах: Центральном, Курчатовском, Калининском, Ленинском и Тракторозаводском.

Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 1193 многоквартирных дома, 70 дошкольных, 63 учебных и 23 лечебных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты рекомендуют челябинцам на время гидравлических испытаний перекрыть вентили на трубах горячего водоснабжения и не открывать их в течение двух недель, иначе, если горожане по привычке будут открывать кран с горячей водой в этот период, счетчик зафиксирует потребление – заплатить придется не только за холодную, но и за отключенную горячую воду.

При проведении испытаний возможны порывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность, предупреждают в мэрии. Горожан просят соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных случаях выхода теплоносителя на поверхность по телефону диспетчерской службы: +7 (351) 246-40-00.

Напомним, первый этап гидравлических испытаний с отключение горячей воды стартовал в южноуральской столице 23 мая.